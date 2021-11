Darum bricht Adele bei "An Audience with Adele" in Tränen aus

Eine unerwartete Reunion bei "An Audience with Adele" hat die Sängerin zu Tränen gerührt. Denn im Publikum saß eine ehemalige Lehrerin, die Adeles "Leben verändert hat".

Bei "An Audience with Adele" wurde auch die Sängerin selbst überrascht.

Nicht nur mit ihrem neuen Album "30" hat sich Superstar Adele (33) diesen November zurückgemeldet. Am 21. November wurde zudem das im Vorfeld aufgezeichnete Special "An Audience with Adele" beim britischen TV-Sender ITV ausgestrahlt. Zahlreiche Stars wie Idris Elba (49), Beyoncé Knowles (40) und Dame Emma Thompson (62) lauschten vor Ort im Londoner Palladium dabei, wie Adele neue und alte Lieder zum Besten gab und auch über ihr Leben plauderte. Ein ganz besonderer Überraschungsgast aus der Jugend der Sängerin rührte sie schließlich vor versammeltem Publikum zu Tränen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

, ob es jemanden gebe, der sie inspiriert hat. Ohne zu zögern folgt die Antwort, dass diese Person ihre ehemalige Englischlehrerin Frau McDonald gewesen sei. Diese sei "so cool und engagiert" gewesen, dass Adele "sich immer auf die Englischstunde gefreut" habe. Und siehe da: Noch während Adeles Lobeshymne wird ihr offenbart, dass sich besagte Englischlehrerin tatsächlich im Publikum befindet.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Make-up ruiniert

Unter tosendem Applaus geht McDonald daraufhin zu ihrer einstigen Schülerin auf die Bühne. Als sie Adele bei der Umarmung ein "Ich bin so stolz auf dich" ins Ohr flüstert, ist es endgültig um die Sängerin geschehen. Mit Tränen in den Augen bedankt sie sich bei ihrer Mentorin: "Du hast wirklich mein Leben verändert." Die Kehrseite der emotionalen Reunion: "Jetzt muss mein gesamtes Gesicht neu geschminkt werden!"