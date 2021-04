Danger Dan: Nach dem Protestsong folgt das Liebeslied

Nach seinem Protestsong "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" hat Danger Dan nun erneut ein Sololied veröffentlicht. Dieses Mal schlägt der Rapper der Antilopen Gang jedoch deutlich melancholischer Töne an.

Der Rapper Danger Dan (38) von der Hip-Hop-Band Antilopen Gang sorgt weiterhin dank seiner Solopfade für Aufmerksamkeit. Nach seinem viel beachteten Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt", in dem Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker ihr Fett wegbekommen, schickt er nun die dritte Singleauskopplung aus seinem kommenden Solo-Klavieralbum voraus. lotet allerdings nicht erneut die Grenzen der besagten Kunstfreiheit aus, sondern ist ein für ihn eher untypisches, melancholisches Liebeslied in bester Balladenmanier.

Ganz auf kritische Worte kann Daniel Pongratz, so der bürgerliche Name des Musikers, aber auch hier nicht verzichten. In der zweiten Strophe bringt er seine Ablehnung gegenüber Predigern zum Ausdruck, die nur Angst schüren wollen und kein Trost spenden. Ansonsten überwiegt in "Eine gute Nachricht" das große Thema Liebe im Angesicht der Vergänglichkeit. Sein viertes Soloalbum kommt am 30. April beim bandeigenen Label Antilopen Geldwäsche auf den Markt.