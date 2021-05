Cro geht 2022 auf Tour durch ganz Deutschland

Gerade erst hat Cro sein Album "trip" veröffentlicht. Jetzt kündigt er zahlreiche Konzerte für 2022 an - in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kürzlich ist Cros (31) Album "trip" erschienen, , die ihn durch ganz Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz führt. Sollte die Pandemie es bis dahin zulassen, wird er zwischen April und August nach derzeitigem Plan in 19 Locations auftreten.

Die "Trip Is (A)Live 2022"-Tour startet demnach am 22. April in Ludwigsburg. Danach geht es unter anderem weiter nach Nürnberg, Dortmund, Hannover, Berlin, Köln, Zürich, München, Wien und Graz. Das letzte Konzerte steht für den 26. August in Heidenheim im Kalender.

Tickets für die gewünschte Location können Fans bereits erwerben.