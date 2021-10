Comeback: Billy Idol geht 2022 auf Deutschland-Tour

Mitte September hat Billy Idol mit neuer Musik überrascht. Jetzt gibt es weitere Neuigkeiten für Fans: Der Rockmusiker geht im Sommer 2022 auf Deutschland-Tour. Insgesamt geht es in sechs deutsche Städte.

Nach sieben Jahren Pause hat Billy Idol (65) 2021 ein Mini-Comeback mit brandneuer Musik gefeiert. Nun hat der Rockmusiker eine Tour angekündigt: Im Sommer 2022 führt die "The Roadside Tour 2022" den Briten auch durch Deutschland. Neben alten Hits wird Billy Idol auf der Tour die Lieder seiner neuen EP "The Roadside" performen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Insgesamt sechs deutsche Städte bespielt Idol im Juni und Juli: Los geht es am 24. Juni 2022 in Bonn (Kunstrasen). Anschließend macht er Halt in Wiesbaden (26. Juni, BRITA-Arena), München (27. Juni, Olympiahalle), Halle/Saale (3. Juli, Peißnitzinsel), Hamburg (5. Juli, Barclays Arena) und Berlin (7. Juli, Zitadelle). Der allgemeine Verkauf für die Tickets zur "The Roadside Tour 2022" startet am Freitag (8. Oktober). Ab dem 5. Oktober gibt es bereits .