Coldplay verlegen Konzerte: Chris Martin hat schwere Lungeninfektion

Sorge um Chris Martin: Der Coldplay-Sänger leidet an einer schweren Lungeninfektion. Das teilte die Band in den sozialen Medien mit. Einige Konzerte ihrer Tour müssen verschoben werden.

Coldplay haben mehrere Termine ihrer Tour verschoben. Grund ist eine schwere Lungeninfektion bei Sänger Chris Martin (45), wie die Band und mitgeteilt hat. "Mit großem Bedauern sehen wir uns gezwungen, unsere kommenden Shows in Rio de Janeiro und São Paulo auf Anfang 2023 zu verschieben. Aufgrund einer schweren Lungeninfektion wurde Chris von einem Arzt strikte Ruhe für die nächsten drei Wochen verordnet", heißt es in dem Statement.

hätten Coldplay vom 11. bis zum 22. Oktober acht Konzerte in den brasilianischen Städten gespielt. Weiter geht es dann erst am 25. Oktober in Argentinien. "Wir arbeiten so schnell wie möglich daran, die neuen Termine festzulegen und werden in den nächsten Tagen weitere Informationen geben", erklären Coldplay weiter.

Coldplay: Entschuldigung an ihre Fans

Die Band entschuldige sich "bei allen, die sich auf diese Konzerte gefreut haben, für die Enttäuschung und die Unannehmlichkeiten". Die Musiker seien "sehr dankbar für euer Verständnis in dieser schwierigen Zeit, in der wir Chris' Gesundheit Priorität einräumen müssen". Fans sollen ihre Tickets behalten - diese seien auch für die neu angesetzten Termine gültig.

Martins Bandmitglieder seien "optimistisch, dass Chris nach der vorgeschriebenen medizinischen Pause wieder gesund wird". "Wir freuen uns darauf, die Tournee bald wieder aufzunehmen", lautet das Statement weiter.

Ein Sprecher der Band erklärte , dass es "keine weiteren Informationen über Martins Krankheit gebe". Worum es sich genau bei der schweren Lungeninfektion handelt, ist also nicht bekannt.

Coldplay sind aktuell auf ihrer "Music of the Spheres"-Welttournee unterwegs. Hierzulande war die Band erst im Sommer 2022 live zu erleben. Im Mai 2023 kommen die Musiker noch einmal nach Europa - in Deutschland sind allerdings keine weiteren Termine geplant.