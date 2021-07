Coldplay: Neues Album "Music Of The Spheres" erscheint im Oktober

Coldplay beglücken ihre Fans am 15. Oktober mit ihrem neuen Album "Music Of The Spheres". Am Freitag erscheint auch schon die nächste Single.

20. Juli 2021 - 19:44 Uhr | (rto/spot)

Chris Martin (Mitte) und Co. sind mit einem neuen Album zurück © Warner Music/ James Marcus Haney

Nach dem intergalaktischen Vorboten "Higher Power" folgt jetzt das Album: Die britische Band Coldplay wird ihren neuen Langspieler "Music Of The Spheres" am 15. Oktober veröffentlichen. Das teilte Warner Music, das Label von Chris Martin (44) und Co., mit.

Animierte Reise durchs All

Auch auf Instagram veröffentlichte die Band , in der eine neue Single namens "Coloratura" für diesen Freitag (23. Juli) angekündigt wurde. Ein weiterer Album-Track folgt im September. Außerdem postete Coldplay einen . Er ist eine animierte Reise durch das Planeten-Artwork des Albums, kombiniert mit kurzen Clips der zwölf neuen Tracks.

Bereits im Mai veröffentlichten Coldplay eine erste Single aus "Music Of The Spheres". Der Song "Higher Power" wurde seitdem bereits mehr als 160 Millionen Mal gestreamt.