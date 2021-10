Coldplay kündigen vier Deutschland-Termine auf ihrer Welttournee an

Coldplay hat Termine ihrer "Music Of The Spheres"-Welttournee bekannt gegeben. Die Briten, die ihre Tour möglichst umweltfreundlich gestalten wollen, werden vier Mal in Deutschland auftreten.

Coldplay um Sänger Chris Martin (44) werden 2022 auf große Welttournee gehen. Das gab die Band unter anderem und bekannt. Die britischen Musiker werden auch vier Konzerte in Deutschland geben.

In Frankfurt am Main spielt die Band am 2. und 3. Juli 2022. Am 10. und 12. Juli 2022 werden sie zudem im Berliner Olympiastadion auftreten. Der allgemeine Vorverkauf startet ab Freitag, 22. Oktober um 10 Uhr. Die Band hat sich für die Tour, die sie unter anderem auch nach Frankreich, Belgien, Polen, USA und Mexiko führt, Umweltfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben.

Nachhaltigkeitsplan aufgestellt

Bereits 2019 hatte Coldplay angekündigt, ihre Tourneen möglichst umweltfreundlich zu gestalten. "Live zu spielen und eine Verbindung zu Menschen zu finden, ist letztendlich der Grund, warum wir als Band existieren. [...] Gleichzeitig sind wir uns sehr bewusst, dass der Planet vor einer Klimakrise steht", erklärt die Band in ihrer aktuellen Tour-Ankündigung. Deshalb hätten sie sich in den letzten zwei Jahren mit Umweltexperten beraten, um "vor allem das Potenzial der Tour zu nutzen, um Dinge voranzutreiben. Wir werden nicht alles richtig machen, aber wir sind entschlossen, alles zu tun, was wir können und das Gelernte zu teilen."

Dazu wurden eine ganze Reihe von Maßnahmen zusammengetragen. Für jedes verkaufte Ticket der Tour wird demnach ein Baum gepflanzt und jede Show soll zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie auf die Beine gestellt werden. Dazu wird laut Planung die erste mobile, wiederaufladbare Show-Batterie genutzt. Die Konzerte sollen zudem 50 Prozent weniger Emissionen verursachen als bei der Tour 2016/17. Unter den weiteren Maßnahmen befindet sich unter anderem das Anbieten von kostenlosem Trinkwasser bei jedem Konzert.

Am Freitag (15. Oktober) erscheint das neue Coldplay-Album "Music Of The Spheres". Mit "My Universe" und "Higher Power" hat die Band bereits zwei Singles veröffentlicht.