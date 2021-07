Chris de Burgh: Blitztour im August

Chris de Burgh hat spontan eine Mini-Tour durch Deutschland angekündigt. Dabei wird er im kleinen Rahmen solo und unplugged seine größten Hits zum Besten geben.

Wegen der Corona-Pandemie musste Chris de Burgh (72) seine Sommer-Solo-Tour inzwischen schon das zweite Mal verschieben. Doch als kleines Dankeschön für die Geduld seiner Fans und um die Wartezeit zu verkürzen, hat der irische Sänger ein kleines Trostpflaster parat. Im August kommt der Musiker für fünf Konzerte nach Deutschland.

Im kleinen Kreis

Das Besondere daran: Alle Shows finden in einem kleinen, intimen Rahmen statt. Hits wie "Lady in Red", "Don't pay the Ferryman" oder "High on Emotion" wird Chris de Burgh dabei solo und unplugged zum Besten geben.

Folgende Termine der Blitztournee wurden angekündigt: 24.08.21 Fulda, Museumshof; 25.08.21 Bad Staffelstein, Seebühne; 27.08.21 Zweibrücken, Strandkorb Open Air; 28.08.21 Wetzlar, Strandkorb Open Air; 31.08.21 Hartenholm, Strandkorb Open Air (t.b.c.)

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, den 7. Juli um 10 Uhr.