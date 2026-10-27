Chorleiter "extrem schockiert": Audi beendet Kulturförderung in Ingolstadt

Audi beendet seine Musikförderung in Ingolstadt: Sommerkonzerte, Jazz-Reihe und Jugendchor fallen weg. Der Autobauer nennt die angespannte Wirtschaftslage als Grund.

Der in Ingolstadt ansässige Autohersteller Audi sorgte lange Zeit für ein großstädtisches Musikleben in der Stadt an der Donau. Seit 1990 wurden Sommerkonzerte mit einem traditionellen Gastspiel des BR-Symphonieorchesters veranstaltet, seit 1994 schauten regelmäßig die Salzburger Festspiele vorbei.

Der beim Tsunami von 2004 ums Leben gekommene Audi-PR-Chef Karl-Heinz Rumpf lockte den dirigierunwilligen Carlos Kleiber nach Ingolstadt, später kamen Stars wie Lang Lang und Anne-Sophie Mutter. Zeitweise amtierte Kent Nagano als eine Art Audi-Generalmusikdirektor, zwischen 2019 und 2022 sorgte die Geigerin Lisa Batiashvili als künstlerische Leiterin für eine Nachblüte.

Diese Tradition geht nun zu Ende. Als Grund nennt das Unternehmen die angespannte wirtschaftliche Lage. Zur Höhe der eingesparten Summe gibt es keine Angaben. 2027 werden die Sommerkonzerte vorerst "ausgesetzt", die Weihnachtskonzerte in Ingolstadt und Neckarsulm fallen bereits in diesem Dezember weg.

Gefährdung eines renommierten Chors

Auch die Reihe "Jazz am Audi Forum" wird gestrichen, ebenso die langjährige Förderung der Kammerphilharmonie Ingolstadt. Dieses Orchester entwickelte sich aus dem Georgischen Kammerorchester, das sich auf Einladung des Konzerns in der Stadt angesiedelt hatte.

Auch die Förderung der nachhaltigsten Idee wird aufgegeben: die Audi Jugendchorakademie. Dieser 2007 gegründete Projektchor für Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 27 Jahren war das wohl erfolgreichste Produkt der Kulturförderung des Autobauers: Er sang 2011 Bruckners "Te Deum", begleitet vom Bayerischen Staatsorchester unter Kent Nagano, vor Papst Benedikt XVI. im Vatikan. 2017 brachte der Chor ebenfalls unter Nagano anlässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie Jörg Widmanns Oratorium "Arche" zur Uraufführung und polierte zugleich das Image des Autobauers.

Das Kammerphilharmonie Ingolstadt bei einem Open-Air vor dem Schloss am Ufer der Donau. © Audi AG

"Uns hat der Schritt extrem schockiert", sagte der künstlerische Leiter Martin Steidler dem BR. Er habe Einschnitte befürchtet. "Aber dass es so abrupt und hart nach 18 Jahren beendet wird und man auch gar nicht mit uns gesprochen hat, wie ein Ausstiegsszenario gestaltet werden kann, hat uns hart getroffen."

Kulturfans unter sich: US-Präsident Donald Trump hört zu, während Gernot Döllner, Vorstandsvorsitzender der Audi AG, bei einer Wahlkampfveranstaltung im Guardian Centers of Georgia spricht. © picture alliance/dpa/AP

Steidler hofft allerdings, den als Verein organisierten Chor auch ohne seinen Hauptsponsor betreiben zu können, der etwa die Hälfte der Kosten trug. Die Aufführung von Bachs "Weihnachtsoratorium" am 23. Dezember in der Isarphilharmonie sowie weitere Konzerte in Deutschland und im Ausland gelten als finanziell abgesichert.

Kulturförderung nach Gutsherrnart

Es ging nie darum, Münchner Kultursnobs in den Norden Oberbayerns zu locken. Die Musikförderung von Audi war trotz bekannter Namen immer niederschwellig mit günstigen Karten und einem populären Open-Air primär regional ausgerichtet.

Die Audi-Jugendchorakademie bei einem Konzert. © Audi AG

2012 feierte der Konzern glamourös das 50-jährige Jubiläum seiner Kulturförderung mit einer von Katharina Wagner inszenierten Gala. Eine ähnliche Veranstaltung zum 70. Geburtstag ist nicht zu erwarten. Dem Vernehmen nach schwand im Vorstand des Autobauers zuletzt das Interesse an dieser Form von Imagepflege. Das Ende der Förderung musikalischer Projekte kommt nicht ganz überraschend. Aber es zeigt die Grenzen dieser neofeudalen Form von Kulturförderung: Sie gibt sich glamourös, ist aber nur begrenzt nachhaltig und abhängig von der wirtschaftlichen Wetterlage.