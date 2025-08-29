Chiemsee Reggae Summer ist zurück: Das sind die ersten Acts

Nach zehn Jahren Pause kehrt das Chiemsee Reggae Summer Festival im Jahr 2026 wieder zurück. Jetzt sind die ersten Headliner des legendären Reggae-Open-Airs bekannt gegeben worden.

Nach langer Wartezeit gibt es am Chiemsee nächstes Jahr wieder ein Reggae-Festival: Der Rapper Marteria wird unter anderem auftreten.

Nach zehn Jahren kehrt das legendäre Chiemsee Reggae Summer Festival nächstes Jahr zurück: Vom 26. bis 28. Juni 2026 werden im bayerischen Übersee zahlreiche nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler auf zwei Bühnen vor traumhafter Kulisse der Chiemgauer Alpen auftreten.

Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei natürlich wieder bei Reggae, Dancehall und Hip Hop, wie die Veranstalter . Headliner des Festivals wird der deutsche Rapper Marteria (42) sein. Ebenfalls im Line-up bestätigt sind der jamaikanische Musiker Capleton (58), die deutschen Reggae-Sänger Patrice (46) und Jahcoustix (46), der Brite Neville Staple (70), die Bands Jamaram, und Marley's Ghost, sowie Don Letts (69), Solina und Damion Lee.

Limitierte Tickets

Insgesamt werden über 30 Künstlerinnen und Künstler beim Chiemsee Reggae Summer auftreten. Die bereits im Vorverkauf erhältlichen Tickets werden auf 10.000 Stück limitiert.

Die Veranstalter schreiben, sie möchten keine Kopie früherer Großveranstaltungen liefern, "sondern ein innovatives Festival mit einer Rückbesinnung auf die Wurzeln zusammenstellen." So soll das Festival kleiner und gemütlicher werden, das Gelände übersichtlicher sein und kürzere Wege bieten.

Das kulinarische Angebot am Festival soll nachhaltiger werden und auf Regionalität setzen. "Von bayerisch bis karibisch, von vegetarisch bis vegan. Alles kommt aus dem Umkreis", schreibt das Festival.

Auf dem Gelände soll es auch einen Basar mit verschiedenen Ständen, Workshops, Lesungen und Chillout-Zonen geben. Außerdem können Besucherinnen und Besucher sich tagsüber am nahegelegenen Chiemsee abkühlen.