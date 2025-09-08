Charlotte Knoblauch erzählt vom Liberation Konzert am Ammersee

Vor 80 Jahren fand etwas Unglaubliches statt: ein erstes klassisches Konzert vor 500 KZ-Überlebenden in St. Ottilien beim Ammersee. Daran erinnern die „Liberation Konzerte“. Das siebte soll jetzt den Bogen in die Gegenwart schlagen - mit besonderen Gästen

Über den Dächern von München auf der Dachterrasse der Israelitischen Kultusgemeinde in München: die Pianistin Alexandra Troussova (links) mit ihrem Bruder Kirill., Charlotte Knobloch (Mitte) und die Veranstalter Doris Pospischil und Hans-Joachim Scholz.

Bürgerlich gesehen wird klassische Musik oft mit Romantik verbunden. Und das Geschwisterduo Kirill und Alexandra Troussov wird am 20. September in der Abtei St. Ottilien auch das Doppelkonzert für Violine und Klavier d-moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy spielen.

Aber für Charlotte Knobloch geht es an dem Konzertsamstag um nichts Romantisches, sondern um etwas anderes: „Die ,Liberation Konzerte‘ stehen seit sieben Jahren unter der Überschrift ,Freiheit und Toleranz’. Und in diesem Jahr haben wir den Begriff ,Wahrheit’ hinzugefügt, denn die verschwimmt zwischen Desinformation und Lüge - etwa in den Sozialen Medien“, sagt die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München bei der kleinen Pressekonferenz am Jakobsplatz. Hier ging es auch um den historischen Hintergrund der „Liberation Konzerte“.

Das Hospital für sogenannte Displaced Persons in St. Ottilien unweit des Ammersees im Süden Münchens war von 1945 bis 1948 für alle aus Dachau und anderen Lagern Befreite ein erster Ort der Freiheit. „Am 27. Mai vor 80 Jahren veranstalteten acht Musiker in St. Ottilien ein Konzert - in der Häftlingskleidung des KZs, denn sie hatten drei Wochen nach Kriegsende noch nichts anderes zum Anziehen“, sagt Knobloch.

„Es war ein Konzert für den Glauben an das Leben selbst!“

Und dann erzählt sie die Geschichte dieses Konzertes im Spätfrühjahr 1945 für die Patienten, die hier behandelt wurden. Der amerikanische Offizier Otto Reinemund hatte das Wehrmachtskrankenhaus gleich nach Kriegsende umgewidmet: Es sollte Holocaust-Überlebenden zur Verfügung stehen und es versorgte bis 1948 Tausende Patienten. Und hier fand es statt: das erste „Liberation Concert“.

„Es war ein Konzert vor vielleicht 500 Schwerstkranken und Siechenden. Musikinstrumente waren noch von Lagerorchestern oder mussten erst wieder repariert werden, und die Musiker spielten vor völlig verlorenen Menschen, die nicht wussten, was die Zukunft bringen würde, die oft niemanden hatten, um über das Erlebte zu sprechen, weil alle anderen Familienmitglieder tot waren“, sagt Charlotte Knobloch. Ein US-Soldat hat sein Konzerterlebnis damals beschrieben - und er schließt mit den Sätzen: „Als das Konzert zu Ende war, weinten viele, wenige noch offener als ich selbst. Viele blieben mit reglosen Gesichtern und Körpern dort sitzen oder liegen, wo sie gerade waren.“

St. Ottilien: Das Liberation Konzert im vergangenen Jahr. © Elias König

„Und trotzdem“, sagt Charlotte Knobloch: „Es war ein Konzert für den Glauben an das Leben selbst!“ Leonard Bernstein hat nur zwei Jahre später die Musiker des ersten Liberation Konzerts noch einmal zusammengeführt und ein weiteres Konzert gegeben.

Wenn am übernächsten Samstag hier die Münchner Symphoniker spielen, geht es aber überhaupt nicht um eine Rekonstruktion der Vergangenheit: „Im Gegenteil“, sagt Charlotte Knobloch: „Zwar wird die politische Lobby für das Vergessen immer größer. Aber mit dem Sterben der Zeitzeugen wird die Verantwortung an die Nachkommen weitergegeben. Es geht um die Zukunft.“

Kann man „Freiheit, Toleranz und Wahrheit“ hören?

Und die Pianistin Alexandra Troussova versucht zu erklären, wie man mit Musik „Freiheit, Toleranz und Wahrheit“ verbreiten kann: „Beim Hören von klassischer Musik entsteht im Kopf ein Freiraum - unabhängig von allen Alltagseinflüssen. Und das ist der Moment, wo man in einen Zustand zwischen Gefühl, Konzentration und Nachdenken gerät. Verstärkt wird das durch die Verbindung mit den Musikern, einer Angleichung von Herzrhythmus und Atem. Und das alles spielt an einem Ort, wo vor 80 Jahren etwas Unglaubliches stattgefunden hat. Das setzt etwas frei, dass alle diese Begriffe verstehbar und fühlbar macht.“

Das Konzert ist auch zwei Tage vor dem jüdischen Neujahrsfest: „Und da gibt uns die ,Jupiter'-Symphonie im Programm optimistische Kraft“, meint Knobloch. Hier spielen die Münchner Symphoniker. Und vielleicht sind im Publikum auch einige sogenannte „Ottilienbabys“: Kinder, die zwischen 1945 und 1948 in der Geburtsstation in St. Ottilien geboren wurden. „Die sind in aller Welt verteilt, aber es sind immerhin rund 400, bei denen St. Ottilien als Geburtsort im Pass steht“, sagt die Veranstalterin Doris Pospischil.

Auch der Sohn des US-Offiziers, der das Wehrmachtshospital im Mai 1945 zum jüdischen Hospital umwandelte, will mit seiner Familie aus New York kommen, weiß sie. Denn es ist auch der historische Ort, der diesen Konzerten eine Atmosphäre gebe, die man nirgendwoanders erzeugen könne.

Sind in diesem Jahr die Künstler in St. Ottilien zusammen mit den Münchner Symphonikern: Kirill und Alexandra Troussov. © Marco Borgreve

Das 7. Liberation Konzert, in diesem Jahr 80 Jahre nach der Befreiung, ist dabei auch das Schlusskonzert des Klassikfestivals Ammerseerenade, das schon in seiner zwölften Ausgabe ist und am 13. September startet.

Die haben als Kontrastprogramm zwei Tage zuvor noch ein „Schweinsbratenkonzert“ im Angebot - mit Matthias Well an der Geige und André Hartmann als Kabarettist am Klavier und Andreas Hofmeir spielt Tuba im Gasthof Hartl - Zum Unterwirt in Türkenfeld.





„Liberation Konzert“: Sa, 20. September, 19 Uhr, Klosterkirche St. Ottilien, Karten zwischen 41 und 115 Euro, Karten unter muenchenticket.de oder ammerseerenade.de, wo auch Informationen zu den anderen Konzerten zu finden sind. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die St. Ottilien erreichbar mit der S 4, Endhaltestelle Geltendorf oder mit der Bayerischen Regiobahn