Chappell Roan: So lange dauert es noch bis zum zweiten Album

2023 feierte Chappell Roan große Erfolge mit ihrem Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Auf die zweite LP müssen Fans noch warten. Sie wird wohl erneut mehrere Jahre Arbeit brauchen.

Chappell Roans (27) Fans müssen sich bis zu ihrem zweiten Album noch gedulden. "Das zweite Projekt existiert noch nicht", sagte sie . Weiter stellte sie klar: "Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs." In nächster Zeit wird sich das wohl nicht ändern. Für ihr 2023 erschienenes Debüt "The Rise and Fall of a Midwest Princess" habe sie fünf Jahre gebraucht - und mindestens genau so viel Zeit werde sie wohl benötigen, um das nächste zu schreiben. "Ich bin nicht die Art von Songwriterin, die das einfach so aus dem Ärmel schütteln kann", erklärte die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt.

Die Sängerin setzt sich bewusst nicht unter Druck. "Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu etwas zwinge", so die Sängerin. "Manchmal sehe ich Kommentare wie: 'Sie ist überall, nur nicht in diesem verdammten Studio.' Selbst wenn ich jeden Tag zwölf Stunden im Studio wäre, würde das nicht bedeuten, dass ihr schneller ein Album bekommt", betonte sie.

Soziale Medien sollen ihr Album nicht beeinflussen

Ihre neue Platte will sie erstmals ohne den Einfluss der sozialen Medien schreiben. Diese "schaden mir und meiner Kunst unheimlich", erzählte sie. "Das tue ich mir nicht mehr an." Instagram öffne sie nur, um etwas zu teilen - danach deinstalliere sie die App wieder. Zudem verdeutlichte sie: "Der Entstehungsprozess des Albums gehört ganz allein mir. Niemand auf TikTok bekommt es zu sehen."

Bereits im April hatte die Musikerin im darüber gesprochen, wie soziale Medien sie beeinträchtigen. Sie habe aufhören müssen, Kommentare zu lesen und habe sowohl Instagram und TikTok von ihrem Smartphone gelöscht, sagte sie. "Wenn ich meine kreative Psyche schützen will, weil ich gerade schreibe, muss ich einen Schutzwall um sie herum aufbauen", so die Sängerin.

Neuer Song "The Subway"

Neue Musik präsentierte sie ihren Fans mit der Single "The Subway" erst vor wenigen Tagen. Seit ihrem Debütalbum hatte sie zwei weitere Singles, "The Giver" und "Good Luck, Babe!" veröffentlicht. Letztere sicherte sich in mehreren Ländern einen Platz in den Top fünf der Singlecharts, im Vereinigten Königreich erreichte sie sogar Platz zwei.

Auch ihr Debütalbum war international erfolgreich. Im Vereinigten Königreich belegte "The Rise and Fall of a Midwest Princess" die Spitzenposition der Charts, in Deutschland war es auf Platz zehn. Während das Album keinen Grammy gewann, wurde Chappell Roan selbst bei der diesjährigen Preisverleihung als beste neue Künstlerin ausgezeichnet.