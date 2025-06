Champions-League-Finale: Auftritt von Linkin Park heizt Gemüter an

Vor dem Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand heizten Linkin Park in München ein. Während Fans in sozialen Medien weitgehend schwärmten, übte Fußball-Legende Marco van Basten harsche Kritik. Großer Applaus blieb in der Allianz Arena ebenfalls aus.

(dr/spot) | 01. Juni 2025 - 09:46 Uhr

Linkin Park bei ihrem Auftritt in der Münchner Allianz Arena. © Andreas Rentz/Getty Images for Pepsi