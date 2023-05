Céline Dion sagt wegen Krankheit ihre Welttournee ab

Ein harter Schlag für alle Fans der kanadischen Sängerin Céline Dion. Aufgrund ihrer derzeitigen Erkrankung musste die Musikerin nun alle übrigen Konzerte ihrer laufenden Welttournee streichen.

Wie die kanadische Sängerin Céline Dion (55) am heutigen 26. Mai mitteilte, lässt ihre Erkrankung auf unbestimmte Zeit keine weiteren Auftritte zu. Nachdem sie zunächst geplante Shows ihrer "Courage World Tour" lediglich verschoben hatte, sagte sie nun sämtliche noch ausstehenden Konzerte in Europa ab.

Tournee-Absage bricht der Sängerin das Herz

Ihre Hiobsbotschaft kommentiert sie mit folgenden Worten: "Es tut mir so leid, dass ich Euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber touren kann sehr anstrengend sein, selbst wenn man 100-prozentig fit ist. Es ist nicht fair Euch gegenüber, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen. Ich möchte, dass Ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde... und ich kann es kaum erwarten, Euch wiederzusehen."

Chronische Autoimmunerkrankung"Stiff Person Syndrom"

Die mit Songs wie "My Heart Will Go On" und "Because You Loved Me" bekannt gewordene Sängerin leidet an einer chronischen Autoimmunerkrankung namens "Stiff Person Syndrom", die in Stresssituationen zu Muskelverkrampfungen führt und Auftritte unmöglich macht.