Cat Lion begeistert mit ihrem Country-Album "On My Cloud" in München

Von Bad Ischl nach Nashville: Cat Lion begeisterte bei der Release-Show ihres neuen Albums "On My Cloud" im Rattlesnake Saloon in München mit persönlichen Anekdoten und echtem Country-Feeling.

Volles Haus und beste Stimmung im legendären Rattlesnake Saloon: Am Donnerstagabend (29. Mai) präsentierte die österreichische Sängerin Cat Lion in der kultigen Country- & Westernbar ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum "On My Cloud". Einen Abend lang verwandelte sie die Münchner Konzertlocation in einen Ort voller Emotion, Nostalgie und Country-Vibes.

Emotionale Release-Show in München

Begleitet von ihrer Band begeisterte Cat Lion ein bunt gemischtes Publikum mit elf neuen Songs. Dabei gab sie nicht nur musikalische, sondern auch persönliche Einblicke in die Entstehung des Albums. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, heute hier zu sein", gestand die Künstlerin sichtlich gerührt bei ihrer Album-Release-Show mit Tränen in den Augen.

Den Auftakt des Abends gestaltete das Vorprogramm mit William Bell und Dino Armbrucker, die das Publikum in die richtige Stimmung im Kerzenlicht des urigen Western-Saloons versetzten. Nach einem Countdown und einem stimmungsvollen Video-Intro war es dann so weit: Im glitzernden Country-Outfit samt Cowboyhut betrat Cat Lion unter Applaus die Bühne - und eröffnete ihren Auftritt mit der ersten Single "Two Lives", einem berührenden Song über zwei Menschen, die sich zwar lieben, aber doch nicht zueinanderfinden.

Dass an diesem Abend in München alles zusammenpasste, unterstrich die Sängerin mit Charme, Herzlichkeit und guter Laune. Trotz eines straffen Programms - am Tag zuvor hatte sie ihr Album bereits in Wien präsentiert - wirkte sie voller Energie. "Dieser Abend hier mit euch ist etwas ganz Besonderes", sagte sie in Richtung Publikum, in dem viele Freunde, Weggefährten und Familienmitglieder saßen. Darunter auch ihr Ehemann, Unternehmer Dr. Peter Löw, von ihr liebevoll "Schnuffi" genannt, im Cowboy-Look. Mit den drei gemeinsamen Töchtern lebt die Familie in Starnberg - Cat Lion heißt mit bürgerlichem Namen Clara Löw.

"On My Cloud" - entstanden in Nashville, Tennessee

Entstanden ist das Album "On My Cloud", das offiziell am 30. Mai erscheint, jedoch nicht in Bayern oder Österreich, sondern in einer der Wiegen der Countrymusik: Nashville, Tennessee. In einer schlaflosen Nacht fasste Cat Lion den Entschluss, sich ihren Traum vom eigenen Album genau dort zu verwirklichen, wo Countrymusik lebt und atmet. Gemeinsam mit namhaften Musikern wie Jon Conlay, Dan Dugmore und Michael Rojas nahm sie die Songs in den legendären Sound Emporium Studios auf - wo bereits Größen wie Johnny Cash und Taylor Swift Musikgeschichte schrieben.

"Meine Inspiration kommt oft aus einer Melodie", erklärte Cat Lion. Die Idee zu ihrem ersten eigenen Song kam ihr - ganz spontan - während eines Mädelsurlaubs am Strand von Saint-Tropez. Entstanden ist daraus die gefühlvolle Ballade "Cause Memories, They Last", die als zweite Single-Auskopplung veröffentlicht wird. In München feierte auch das dazugehörige Musikvideo Premiere - gedreht auf Malta, mit einem "feschen Miet-Cowboy" an ihrer Seite.

Liebe zur Countrymusik seit ihrer Kindheit

Die Liebe zur Countrymusik begleitet Cat Lion schon seit ihrer Kindheit. Ihre Mutter nahm sie einst mit zum Country-Festival in ihrer oberösterreichischen Heimat Bad Ischl - ein Schlüsselmoment. "Der Rhythmus, die Bässe - das hat mich sofort gepackt. Dieses Gefühl hat mich nie mehr losgelassen", erinnerte sie sich während der Show an ihre ersten musikalischen Prägungen.

Mit "On My Cloud" gelingt Cat Lion ein lockerer, authentischer und musikalisch hochwertiger Einstieg in die Welt der Countrymusik. Das Album erscheint am 30. Mai 2025 auf CD sowie als Stream auf Spotify und Apple Music - und dürfte zahlreiche Country-Fans begeistern.