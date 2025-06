Bushido sagt kurzfristig Festival-Auftritt ab: Ersatz bereits gefunden

Eigentlich hätte Bushido am Samstag beim Heroes Festival auftreten sollen, doch der Rapper sagte seinen Auftritt kurzfristig ab. In den sozialen Medien begründet er den Rückzug mit "gesundheitlichen Gründen". Wer seinen Slot übernimmt, steht bereits fest.

Bushido (46) hat seine Show beim Heroes Festival abgesagt. Er hätte am Samstag bei dem Event in Geiselwind auf der Bühne stehen sollen. In einer Instagram-Story teilte der Rapper am Donnerstag mit, er könne "aus gesundheitlichen Gründen" nicht auftreten. "Ich habe mich sehr auf euch gefreut und hoffe aber, dass wir unser Wiedersehen und meinen Abschied im Januar und März auf der Tour feiern können", so der 46-Jährige. Bushido war zuvor als einer der Hauptacts angekündigt worden.

Die Veranstalter fanden jedoch kurzfristig Ersatz. Rapper Kool Savas (50) springt demnach für Bushido ein. Das Kuriose: Für die Veranstalter kam seine Absage überraschend, er hatte sie offenbar nicht informiert. "Leider haben wir davon, wie viele von euch auch, nur über Social Media erfahren", heißt es .

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bushido verabschiedet sich 2026

Fans können Bushido erst im nächsten Jahr wieder live erleben - und das zum letzten Mal. Im Juli 2024 kündigte der Rapper seine Abschiedstournee und sein Karriereende an. "Danach gibt es keine Musik mehr, keine Auftritte, wahrscheinlich auch keine Interviews. Ich ziehe mich zurück." Es sei "die letzte Tour, das große Karriereende, danach keine Musik mehr, keine Songs, keine Alben, niente", ergänzte er.

Die letzte Tour des Deutschrappers startet am 12. Januar 2026 in Berlin und endet am 12. März 2026 in Stuttgart. Weitere Stopps macht er in Hamburg (13.01.), Hannover (14.01.), Frankfurt am Main (18.01.), Köln (20.01.), Oberhausen (21.01.), Zürich (23.01.) und Düsseldorf (06.03.). In Berlin (12.01. und 07.03.), Leipzig (15.01. und 10.03.), München (22.01. und 11.03.) und Stuttgart (17.01. und 12.03.) gibt er je zwei Konzerte.

Der Abschied kommt zwei Jahre nach seinem großen Comeback. Dieses hatte Bushido 2024 mit dem Album "König für immer" und einer gleichnamigen Tour gefeiert, die ihn durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führte.