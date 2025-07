Burdecki und Karasek: "Wir ziehen uns im Podcast komplett aus"

Evelyn Burdecki und Laura Karasek gehen in ihrem neuen Podcast der Frage nach: "Was stimmt nicht mit uns?" Im Interview sprechen sie über wahre Freundschaft im Business, die Suche nach dem richtigen Mann und warum sie gerne mit Problemen alt werden möchten.

Was passiert, wenn eine ungefilterte Dschungelkönigin auf eine scharfsinnige Juristin trifft? Heraus kommt ein Podcast, der so ehrlich wie chaotisch ist. Ab dem 11. Juli sprechen Evelyn Burdecki (36) und Laura Karasek (43) jeden Freitag bei Podimo über das, was alle beschäftigt: die großen und kleinen Katastrophen des Lebens. "Was stimmt nicht mit uns?" lautet - und diese Frage nehmen die beiden TV-Bekanntheiten so ernst, dass sie bereit sind, sich emotional komplett auszuziehen.

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählen Evelyn Burdecki und Laura Karasek, warum sie trotz völlig unterschiedlicher Lebenswege das perfekte Chaos-Duo abgeben - und was sie dennoch miteinander verbindet. Außerdem verraten sie, wie Laura ihrer Freundin bei der Suche nach dem richtigen Mann zur Seite steht - und warum sie sie notfalls sogar vor Gericht verteidigen würde.

Was kam es zu Ihrem gemeinsamen Podcast?

Laura Karasek: Evelyn und ich kennen uns seit Jahren, und obwohl unsere Lebensläufe völlig unterschiedlich sind - Jurastudium trifft auf Dschungelcamp - haben wir festgestellt, dass uns erstaunlich viel verbindet: Humor, Empathie, Chaos. Ich fand es reizvoll, zwei Welten aufeinandertreffen zu lassen, ohne sie gegeneinander auszuspielen. Unterschiedlichkeit ist kein Hindernis - sie ist ein Mehrwert.

Evelyn Burdecki: Ich wurde angefragt für einen Podcast und habe direkt an Laura gedacht. Es matcht einfach. Zwei Brains, die aufeinandertreffen: Ich bin eher das bauernschlaue Brain und sie ist das studierte Brain. Da gibt es eine Explosion. Diese Mischung ist der Hammer - das würde auch mit niemand anderem gehen außer mit Laura. Ich lerne von ihr, sie lernt von mir. Sie hat ihre Geschichten, ich habe meine, das macht den Podcast so spannend.

Als Titel haben Sie sich "Was stimmt nicht mit uns?" ausgesucht...

Burdecki: Es stimmt halt einfach etwas nicht mit uns. (lacht)

Karasek: Der Titel ist eigentlich aus einer unserer "schlaflosen" Sprachnachrichten entstanden - wir reden über Missgeschicke, Gefühlsabstürze, übernächtigte Gedankenspiralen... und irgendwann fragt man sich: Was stimmt eigentlich nicht mit uns? Fast jeder kennt dieses Gefühl. Evelyn und ich nehmen uns selbst nicht zu ernst - und das ist vielleicht unsere größte Stärke: Nachsicht und Humor. Wir wollen zeigen: selbst wenn ihr den Eindruck habt, ihr seid zu lebendig, zu emotional oder zu viel - wir sind für euch da, wir sind nämlich genauso bescheuert.

Burdecki: Wir sind eben sehr nahbar. Wir aus der Glamour-Welt haben genau die gleichen Probleme wie die anderen und ich finde, es ist wichtig, dass man das auch zugibt als Person der Öffentlichkeit. Wir gehen auch nur auf die Toilette, wie alle da draußen. Das Tolle ist, dass wir vielleicht sogar helfen können. Das ist ein bisschen wie bei Domian, bloß mit uns zwei, die dann zuhören und über die Probleme sprechen.

Karasek: Es tut gut, über Sachen zu lachen, über Dinge zu sprechen, ehrlich zu sein und nicht so zu tun, als wäre alles immer glatt. Gerade auf Social Media, wo alle immer behaupten, dass alles perfekt und "blessed" ist.

Burdecki: Es gibt Themen, bei denen wir sehr emotional sind und uns natürlich auch angreifbar machen. In einem Podcast traut man sich einfach mehr, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir werden uns da komplett ausziehen. Wir ziehen uns aus, ohne darüber nachzudenken. Ich gebe da viel mehr preis als zum Beispiel in TV-Interviews, weil es so gemütlich ist.

Ist es Ihnen schwergefallen, sich so zu öffnen?

Burdecki: Laura ist ja Anwältin - das ist dann wie vor Gericht. (lacht) Sie drückt den richtigen Knopf und dann haue ich raus, als wenn ich gerade eine Zeugenaussage mache.

Karasek: Das ist dann wie in der Vernehmung, ich nutze alle Techniken, die ich beherrsche. (lacht) Ich bin Juristin - ich habe gelernt, Argumente zu liefern. Aber im Podcast geht es nicht um Beweisführung, sondern um Gefühle. Evelyn schafft es mit ihrer Unerschrockenheit, Menschen zu entwaffnen - auch mich. Wir geben einander Raum, nichts muss perfekt sein. Das macht das Reden so leicht, auch über Dinge, über die man sonst lieber schweigt.

Burdecki: Laura hat mir auch hoch und heilig versprochen: Wenn ich zu viel ausplaudere und mich damit irgendwie strafbar mache, verteidigt sie mich vor Gericht. Da hat sie mir die Hand drauf gegeben.

Eingangs haben Sie gesagt, dass Sie viele verdeckte Gemeinsamkeiten haben. Was ist es, was Sie verbindet?

Burdecki: Wir sind offen, wir sind zu jedem nett - ob es jetzt der Toilettenmensch ist oder die Praktikantin. Das ist der Zauber zwischen uns: Wir sind zwar unterschiedlich, aber wir können miteinander umgehen. Das können viele heutzutage nicht mehr, weil sie differenzieren zwischen der Anwältin und der Studienabbrecherin und das ist sehr traurig. Das ist unsere Message: Wir behandeln jeden gleich und haben für jeden ein offenes Ohr. Und weil wir beide so umgänglich sind, verstehen wir uns.

Karasek: Uns verbindet, dass wir Menschen mögen und keine Maske tragen. Evelyn ist völlig vorurteilsfrei, sie verstellt sich nicht. Das gefällt mir, denn so bin ich auch. Ich glaube an Toleranz, an emotionale Intelligenz und daran, dass Humor eine Form der Weltbewältigung ist. Wir lachen über uns selbst - nie über andere. In einer Welt, die oft so kühl und abwertend geworden ist, ist das fast schon schockierend.

Freundschaften in Ihrem Business können ja auch oft falsch sein...

Burdecki: Laura ist meine einzige wahre Freundin in dieser Business-Welt. Sie ist ehrlich, ich kann sie um drei Uhr morgens anrufen, auch betrunken. Wenn man gerade ein Date vermasselt hat, Laura ist immer für einen da. Ich vertraue ihr zu hundert Prozent und das ist das Allerwichtigste.

Hören Sie auf Ihren Rat in Sachen Männer?

Burdecki: Natürlich. Laura hat ja schon Erfahrungen gemacht, sie hat eine Familie - also das, was ich noch nicht habe. Wenn ich ihr eine Bilderauswahl schicke von Männern, dann sagt sie: "Nummer drei ist der Richtige". Da hat sie schon ein gutes Auge. Das ist goldwert, wenn man eine Freundin hat, der man bei der Männerauswahl vertraut. Wenn sie sagt: "Nimm doch lieber den Anwalt anstatt des Steuerberaters", dann mache ich das. Sie schickt mir auch ab und zu mal Bilder von potenziellen Kandidaten.

Karasek: Ich habe einige männliche Freunde, die Evelyn unbedingt kennenlernen wollen. Da hat sich inzwischen eine lange Schlange gebildet, aber die können sich hinten anstellen. Jetzt bin ich erst mal dran. (lacht)

Burdecki: Ohne meine Anwältin geht nichts!

Lernen Sie sich durch den Podcast besser kennen?

Karasek: Ja, es gab jetzt auch den ersten Streit. Wir sind schon wie ein altes Ehepaar: Wir sind aus der ersten Verliebtheitsphase raus, und jetzt in der Kennenlernphase kurz vor dem Zusammenziehen gibt es die ersten hitzigen Diskussionen.

Burdecki: Es geht langsam los, das wahre Gesicht kommt raus. Jetzt sehe ich schon die Frage, wie lange der Podcast noch laufen wird. (lacht)

Karasek: Der größte Liebesbeweis ist doch, wenn ich mit einer Freundin auch streiten kann. Ich streite schließlich auch sehr heftig mit meiner Familie und liebe sie trotzdem. Wer wirklich befreundet ist, kann auch streiten, ohne gleich alles infrage zu stellen. Es wäre doch langweilig, wenn wir uns in allem einig wären.

Burdecki: Auch wenn wir dann mal viel Tage keinen Kontakt haben, das ist okay. Am fünften Tag geht es dann wieder los.

Wie sieht es aus, wenn Sie sich privat treffen?

Burdecki: Wir haben uns zum Sport verabredet... Aber normalerweise feiern wir das Leben, wenn wir uns treffen. Wir nehmen einen Drink und quatschen und natürlich brainstormen wir auch, was man noch so aushecken kann. Bei uns wird es halt nie langweilig. Wir sind ein Frauen-Power-Duo, das dann schon eher laut ist als leise.

Karasek: Evelyn und ich treffen uns nicht morgens um halb neun für einen Kamillentee. Das ist weder unsere Uhrzeit noch unser Getränk. Bei uns ist es meist mitten in der Nacht und nicht allzu vernünftig.

Haben Sie Hoffnung, dass Sie mal klären können, was mit Ihnen nicht stimmt?

Burdecki: Natürlich suchen wir nach der Antwort, aber es wäre schade, wenn wir sie jetzt schon bald finden, weil dann der Podcast vorbei wäre. Es kann also ruhig noch ein paar Jahre dauern, bis wir herausfinden, was mit uns nicht stimmt. Also so bis 60 sollten wir schon nachdenken.

Karasek: Außerdem ist das mit Problemen ja auch so: Man hat eins gelöst und es kommen drei neue hinzu. Ich glaube, wir finden immer neue Dinge, die nicht mit uns stimmen. Insofern ist das eine lebenslange Suche und das ist auch das Schöne. Man möchte doch gar nicht unbedingt ankommen, sondern weiterhin unterwegs sein. Nichts ist langweiliger als eine erfüllte Sehnsucht. Deshalb hoffe ich, dass die Sehnsucht bis zum Lebensende anhält.

Burdecki: Das wäre natürlich ein Lebenstraum. Manche würden sagen: "Ich möchte nicht mit Problemen alt werden." Wir sagen, wir würden gerne mit Problemen alt werden, weil es einfach zum Leben dazu gehört.