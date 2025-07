BTS kündigen neues Album und Welttournee für 2026 an

K-Pop-Fans können aufatmen: BTS sind zurück! Nach mehreren Jahren im Militärdienst haben Jin, Suga, RM und Co. ein neues Album und eine Welttournee für 2026 angekündigt.

Die K-Pop-Welt steht Kopf: Die Boygroup BTS hat offiziell ihre Rückkehr angekündigt. In einem Livestream, den mehr als sieben Millionen Fans weltweit verfolgten, gaben die sieben Mitglieder am Dienstag bekannt, dass sie an einem neuen Album arbeiten und anschließend 2026 auf Welttournee gehen wollen.

Die freudige Nachricht kommt nach einer mehrjährigen Pause, in der die Bandmitglieder ihren verpflichtenden Militärdienst in Südkorea absolvierten. In Südkorea sind alle männlichen Staatsbürger gesetzlich dazu verpflichtet, etwa 18 Monate Wehrdienst zu leisten. In den vergangenen Monaten beendeten die Mitglieder nach und nach ihren Militär- beziehungsweise Zivildienst, zuletzt am 21. Juni der Sänger Suga (32).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Neues Album kommt wohl 2026

Das neue Album soll im Frühjahr 2026 erscheinen, die Aufnahmen sollen noch diesen Monat beginnen. In der Ankündigung betonten Jin (32), Suga , J-Hope (31), RM (30), Jimin (29), V (29) und Jung Kook (27), dass das kommende Werk eine echte Gemeinschaftsproduktion werden soll. "Da es ein Gruppenalbum ist, wird es die Gedanken und Ideen jedes einzelnen Mitglieds widerspiegeln. Wir gehen es mit derselben Haltung an wie zu Beginn unserer Karriere", so die Band . Es ist das elfte Studioalbum und das erste seit 2020 von BTS.

Nach der Albumveröffentlichung soll 2026 eine große Welttournee folgen - die erste seit der "Permission to Dance"-Tour, die pandemiebedingt nur eingeschränkt stattfinden konnte. Die Band ließ verlauten: "Wir hoffen, ihr freut euch genauso sehr wie wir."

Soloprojekte von BTS-Mitgliedern

Trotz der Bandpause war es in den vergangenen Jahren keineswegs still um BTS. Jeder der sieben Musiker veröffentlichte zwischen 2022 und 2025 mindestens ein Soloalbum. Diese Werke zeigten neue musikalische Facetten der Künstler und bewiesen einmal mehr ihre individuellen Talente.

Besonders viel Lob erhielt Jin für seine jüngsten Soloshows in Korea, die laut den anderen Mitgliedern "nur Jin so hätte umsetzen können". Auch J-Hope sorgt derzeit für Vorfreude: Sein Headliner-Auftritt beim diesjährigen Lollapalooza-Festival in Berlin wird mit Spannung erwartet.

Seit der Gründung im Jahr 2013 hat sich BTS von einem Geheimtipp der südkoreanischen Musikszene zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Der internationale Durchbruch gelang 2017 mit Songs wie "DNA" und "MIC DROP". In den Folgejahren schrieb die Band Geschichte: sechs Nummer-eins-Hits in den Billboard Hot 100, Millionen verkaufter Alben und eine leidenschaftliche, globale Fangemeinde, die sich die "ARMY" nennt.