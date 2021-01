Bruce Springsteen: "The Boss" tritt bei Joe Bidens Amtseinführung auf

Der nächste Superstar für Joe Bidens Amtseinführung: Auch Bruce Springsteen wird zu Ehren des neuen US-Präsidenten performen.

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika am 20. Januar in Person von Joe Biden (78) einen neuen Boss bekommen, wird auch "The Boss" mit dabei sein. Nach diversen angekündigten Superstars, die der Vereidigung des neuen US-Präsidenten als TV-Gast beiwohnen, . Verwunderlich ist dies nicht: Die Musiklegende ist für ihr politisches Engagement und ihre Abneigung gegenüber dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump (74) bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Auch John Legend (42), die Foo Fighters, Eva Longoria (45) und Kerry Washington (43) schließen sich demnach dem bereits illustren Promi-Teilnehmerfeld an, das immer beeindruckendere Formen annimmt. Wegen Corona wird die Amtseinführung Bidens und seiner Vizepräsidenten Kamala Harris (56) dieses Mal auf besondere Weise begleitet - mit einem TV-Special namens "Celebrating America", moderiert von Tom Hanks (64). Neben "The Boss", Legend und den Foo Fighters werden darin auch Jon Bon Jovi (58), Demi Lovato (28) und Justin Timberlake (39) auftreten.

Showtime für Lady Gaga

Das Special wird ab 02:30 Uhr deutscher Zeit auf allen wichtigen US-Sendern, darunter ABC, CBS, CNN, NBC und MSNBC ausgestrahlt. Die Sendung wird aber auch auf Plattformen wie Twitter, Twitch, YouTube, Facebook und Amazon Prime Video übertragen.

Zudem wurde bereits bekannt, dass Lady Gaga (34) die Nationalhymne zu Ehren des neuen Duos Biden/Harris bei der sogenannten Inauguration am 20. Januar schmettern wird. Auch Gagas nicht minder bekannte Kollegin Jennifer Lopez (51) soll auftreten.