Bruce-Springsteen-Konzert in Gelsenkirchen: Drei Verletzte nach Unfall

Auf Schalke kam es bei einem Konzert von Bruce Springsteen am Freitagabend zu einem Unfall. Ein Metallteil stürzte auf Zuschauer. Drei Verletzte mussten ins Krankenhaus, doch mittlerweile gibt es Entwarnung.

Rock-Legende Bruce Springsteen (75) stand am Freitagabend auf der Bühne der Schalke-Arena in Gelsenkirchen, als es zu einem Unfall kam. Von einem Videowürfel löste sich ein Metallteil und fiel auf Zuhörer im Innenraum der Arena, . Dabei seien "eine 22 Jahre alte Frau aus Koblenz, ein 48 Jahre alter Mann aus Warendorf und eine 50-jährige Frau aus Erlangen verletzt worden. Sie wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht". , konnten alle drei Verletzten das Krankenhaus im Laufe der Nacht glücklicherweise schon wieder verlassen.

Herabgefallenes Teil war mehrere Kilogramm schwer

Bruce Springsteens Konzert wurde während des Vorfalls nicht abgebrochen. "Die Polizei hat das rund 1,30 Meter lange und mehrere Kilogramm schwere Teil sichergestellt", heißt es weiter in der Mitteilung. Der gigantische Videowürfel hängt im Zentrum der Arena auf Schalke. Bei Fußballspielen wird hier etwa der Spielstand eingeblendet.

Die Polizei geht nach derzeitigem Stand von einem Unglück aus. "Die Untersuchungen zu den Ereignissen sind bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag angelaufen, der Austausch mit den Behörden ist umfassend", .

Veltins-Arena untersucht Vorfall

Die Sicherheit bei allen Veranstaltungen genieße oberste Priorität, weswegen der Verein FC Schalke 04 und die Veltins-Arena "alle notwendigen Maßnahmen einleiten und umsetzen, um dies auch weiterhin zu gewährleisten", heißt es weiter in dem Post. Für in knapp zwei Wochen ist ein Auftritt von Iron Maiden in dem Stadion geplant. Den verletzten Konzertbesuchern wird in dem Beitrag noch "eine schnelle und vollständige Genesung" gewünscht.

Mit seinem gestrigen Auftritt hat Bruce Springsteen den Deutschlandteil seiner Konzertreihe abgeschlossen. Der "Boss" war zuvor auch in Frankfurt und Berlin aufgetreten und reist jetzt mit Tross weiter nach Italien.