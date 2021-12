Britney Spears verspricht ihren Fans einen neuen Song

Britney Spears will nach dem gewonnenen Prozess gegen ihren Vater wieder als Sängerin durchstarten. Ein neuer Song soll schon in Arbeit sein.

Nachdem Britney Spears (40) nach 13 langen Jahren aus der Vormundschaft ihres Vaters entlassen worden ist, kann sie wieder frei über ihr Handeln entscheiden. Ganz oben auf ihrer To-do-Liste ist offenbar, wieder als Musikerin durchzustarten. verspricht der Star in einem Post jedenfalls fest, dass schon "ein neuer Song in Arbeit ist".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zum Beweis macht sie im Instagram-Video vor ihrem Badezimmerspiegel einige Stimm- und Gesangsübungen, die im Kommentarbereich jedoch für gemischte Reaktionen sorgen. "Sie schreit ja nur", wundern sich einige User. Andere, darunter Miley Cyrus (29), feiern Spears für ihre druckvolle Stimmgewalt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Verarbeitet sie den Familienkrach musikalisch?

Sollte wirklich bald ein neues Lied von Spears erscheinen, so dürfe dessen Inhalt auf der Hand liegen. Ein weiteres Mal betonte Spears in ihrem Post: "Ich habe nicht vergessen, was mir meine weiße, "feine" Familie angetan hat und ich werde es auch niemals vergessen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert