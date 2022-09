Britney Spears: Erster Top-Ten-Hit seit zehn Jahren

Das Comeback läuft auf Hochtouren: Der Song von Britney Spears und Elton John hat die Charts weltweit erobert - und ihr den ersten Top-Ten-Hit seit zehn Jahren beschert.

Der Höhenflug von Britney Spears (40) geht weiter: Ihre Single mit Elton John (75) ist knapp zwei Wochen nach Erscheinen in den Top Ten gelandet. "Hit me Closer" hat sich in den " " auf Platz sechs positioniert - und ist damit der erste Top-Ten-Hit der Sängerin seit zehn Jahren.

Die jeden Dienstag erscheinenden "Billboard Hot 100" sind die wichtigsten Single-Charts der USA. Auch in Großbritannien kommt das Duett gut an - hier hat es sich auf Platz 3 der Single-Charts gemütlich gemacht. In Deutschland sind die beiden Superstars auf Platz 31 eingestiegen. Und in den wird "Hold Me Closer" auf Platz 25 gehandelt - und als höchster Neueinstieg global ausgerufen.

iTunes-Charts erobert

Für Britney Spears dürfte die Party damit weitergehen: Schon vergangene Woche teilte sie ihr Glück darüber, wie erfolgreich ihr erster Song seit sechs Jahren ankam. Das Stück war in Deutschland, den USA und Dutzenden anderen Ländern auf Platz 1 der iTunes-Charts geschossen. Auf Social Media freute sie sich in einem Video: "Heilige Sch...! Ich sitze gerade in der Badewanne und werde mir den besten Tag aller Zeiten machen!"