Britischer Musiker Eric Clapton hat sich mit Corona infiziert

Weltstar Eric Clapton hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Brite ist zwar geimpft, gilt in seiner Heimat aber dennoch als Impf-Kritiker.

Der britische Musiker Eric Clapton (77) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einem Post hervor, der veröffentlicht wurde. Demnach sei er bereits kurz nach seinem zweiten Auftritt in der Royal Albert Hall in London vom 8. Mai positiv getestet worden. Um "seine Band, die Crew, die Promoter, deren Mitarbeiter und natürlich die Fans" nicht zu gefährden, habe man "mit großem Bedauern" beschlossen, nach dem Konzert in Zürich (17. Mai) auch noch den für heute (18. Mai) geplanten Auftritt in Mailand abzublasen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Facebook Beitrag). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Facebook Beitrag über den Consent-Anbieter verweigert

Auf der Kippe stehen demnach noch die beiden Shows in Bologna, die für den 20. und 21. Mai angesetzt sind. Es sei für Clapton "sehr frustrierend, Covid während des Lockdowns und der Zeit der Reisebeschränkungen vermieden" zu haben, nur um sich nun während seiner Tour damit anzustecken. Es herrsche aber die Hoffnung, dass er sich bis zum Ende der Woche wieder davon erholt hat und es zu keinen weiteren Verschiebungen kommen wird. Ob dies wirklich der Fall sein wird und wann die beiden verschobenen Konzerte nachgeholt werden, soll zeitnah mitgeteilt werden.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Clapton äußerte sich immer wieder kritisch

In den vergangenen Monaten hat sich Clapton wiederholte Male kritisch über die britischen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie geäußert. Vor rund einem Jahr berichtete er von massiven Nebenwirkungen nach seinen ersten beiden Schutzimpfungen und schrieb wortwörtlich in einem veröffentlichten Brief, dass er "nie in die Nähe der Nadel" hätte gehen dürfen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Zuvor machte Clapton mit einer fragwürdigen Aktion auf sich aufmerksam. Er performte den von Van Morrison (76) komponierten Song "Stand and Deliver", der von Teilen der britischen Presse als Corona-Verschwörungshymne bezeichnet wurde.