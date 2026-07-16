Der 85-jährige Nobelpreisträger kommt überraschend im Herbst für sieben Konzerte nach Deutschland

Zuletzt hatte es einige Aufregung in der Dylan-Gemeinde gegeben, weil Bob Dylan überraschend Musiker seiner Band ausgewechselt hat. Der Jazz-Gitarrist Julian Lage ersetzte im Juni 2026 Doug Lancio. Natürlich ohne einen Kommentar des Meisters. Nun überrascht er seine deutschen Fans mit der Ankündigung, auf seiner „Rough and Rowdy Ways Tour“ für sieben Konzerte nach Deutschland zu kommen. Ende Oktober wird Bob Dylan live in Flensburg, Bremen und Düsseldorf zu erleben sein, bevor es ihn im November nach München (15. 11. in der Olympiahalle), Freiburg, Stuttgart und Frankfurt führt.

In Zusammenarbeit mit dem Hüllenhersteller Yondr werden die Shows auf der gesamten Tour ohne Kameras und Smartphones stattfinden, um das Erlebnis noch unmittelbarer und einzigartiger werden zu lassen. Tickets für das letzte Kapitel einer unvergleichbaren Karriere sind ab 22. Juli, 11 Uhr im allgemeinen Vorverkauf erhältlich.