Billie Eilish veröffentlicht neues Album Ende Juli

Schon bald gibt es frische Musik: Billie Eilish hat offiziell das Veröffentlichungsdatum für ihr neues Album "Happier Than Ever" bekannt gegeben.

In wenigen Wochen hat das Warten für Musikfans ein Ende: Mega-Star Billie Eilish (19) bringt schon bald ein neues Album auf den Markt. Das hat die junge US-Amerikanerin . Das Album wird den Titel "Happier Than Ever" tragen, 16 Songs beinhalten und am 30. Juli erscheinen. Bereits am Donnerstag soll zudem eine neue Single veröffentlicht werden.

Sie ist schon "gespannt und aufgeregt"

Das Album sie ihr "das Liebste, was ich jemals erschaffen habe". Sie sei schon ganz "gespannt und aufgeregt" und könne es kaum erwarten, dass ihre Fans ihre neue Musik zu hören bekommen. Noch nie habe sie für eines ihrer Projekte so viel Liebe empfunden. Bereits im Februar hatte Eilish verraten, dass sei ein neues Album aufgenommen habe. Details dazu hatte sie aber noch nicht öffentlich gemacht.

"Happier Than Ever" ist der Nachfolger zu ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" aus dem Jahr 2019. Eilish konnte damit unter anderem bei den Grammy Awards 2020 mehrere wichtige Preise abräumen - darunter für das Album des Jahres, den Song des Jahres und als beste neue Künstlerin.