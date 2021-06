Billie Eilish überrascht Fans mit neuem Song

Zwar erscheint Billie Eilishs neues Album erst Ende Juli, über neue Musik dürfen sich die Fans aber schon freuen: Nun hat sie auch "Lost Cause" veröffentlicht.

Billie Eilish (19) versüßt ihren Fans die Wartezeit auf ihr kommendes Album "Happier Than Ever" mit einem weiteren Song. Am Mittwoch veröffentlichte die Sängerin mit "Lost Cause" bereits das vierte Lied, das dann auch auf ihrem zweiten Album zu hören sein wird.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Erst einen Tag vor der Veröffentlichung und das dazugehörige Musikvideo mit einem kurzen Clip an. In "Lost Cause" singt Eilish über eine vergangene Liebe. Die besungene Person habe sie nur enttäuscht, doch die Sängerin habe erkannt, dass der oder die andere nur ein "lost cause", ein aussichtsloser Fall, ist. Das Musikvideo zu "Lost Cause" zeigt Billie Eilish zuhause mit ihren Freundinnen, wie sie lachen, tanzen und gemeinsam eine gute Zeit haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das zweite Studioalbum der Musikerin "Happier Than Ever" erscheint am 30. Juli. , dass es die "liebste Sache, die ich je kreiert habe" sei und sie sich so darauf freue, dass auch ihre Fans die neuen Songs hören können. Die zuvor veröffentlichten Songs "My Future", "Therefore I Am" und "Your Power" werden neben "Lost Cause" unter den 16 Songs auf dem Album sein. 2022 wird die Sängerin mit der neuen Musik auf Welttournee gehen.