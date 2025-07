Billie Eilish: Kommt ein 3D-Konzertfilm von James Cameron?

Bei einem Konzert in Manchester hat Billie Eilish überraschend ein geheimes Projekt mit "Avatar"-Regisseur James Cameron angekündigt. Es soll in 3D gedreht werden.

Auf der Bühne in Manchester überraschte Billie Eilish (23) ihre Fans und Zuhörerinnen mit einer Ansage: Die Oscar-Gewinnerin arbeitet an einem noch geheimen Projekt mit Hollywood-Legende James Cameron (70). "Ich kann nicht viel darüber sagen, aber ich arbeite an etwas sehr, sehr Besonderem mit jemandem namens James Cameron, und es wird in 3D sein", erklärte die 23-Jährige dem Publikum, wie .

Ein Konzertfilm der Superlative?

"Ihr habt vielleicht bemerkt, dass heute mehr Kameras als üblich hier sind", verriet Eilish noch. Ihre vier Konzerte in Manchester seien Teil dieses Projekts, "das ich mit Jim mache. Er sitzt hier irgendwo im Publikum". Auch stimmte die Sängerin ihre Fans darauf ein, dass sie an jedem der vier Konzertabende "wahrscheinlich genau dieses Outfit" tragen werde, wobei wohl die wenigsten ihrer Fans auch an allen vier Abenden im Publikum sein werden und diesen Umstand daher bemerken könnten.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Mehr Details wollte Eilish noch nicht preisgeben. Doch liegt die Vermutung nahe, dass ein Konzertfilm im Stil von Beyoncés (43) "Renaissance: A Film by Beyoncé" oder "Taylor Swift: The Eras Tour" von Regisseur Sam Wrench (34) kommen könnte, der das Erlebnis festhält, einem Konzert der umjubelten Sängerin beizuwohnen.

James Cameron bringt jede Menge 3D-Expertise mit

Eilish, die für ihre Songs "No Time to Die" aus dem gleichnamigen James-Bond-Film und "What Was I Made For?" des "Barbie"-Soundtracks mit Oscars ausgezeichnet wurde, erklärte bereits 2023 : "Jedes Mal, wenn wir etwas in einer anderen Welt machen, ist das sehr inspirierend. Es fühlt sich an wie Training - als würden wir an einem Muskel arbeiten, den wir richtig stark machen wollen."

James Cameron gilt als Meister des 3D-Kinos. Neben seiner wegweisenden "Avatar"-Trilogie, deren dritter Teil Ende 2025 in die Kinos kommt, inszenierte er etwa schon den Dokumentarfilm "Aliens of the Deep", der die Unterwasserwelt in atemberaubender 3D-Qualität im spektakulären, weil riesengroßen IMAX-Format einfing. Fans von Billie Eilish könnte daher ein Konzertfilm der Superlative bevorstehen.