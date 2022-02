Billboard Music Awards werden Mitte Mai in Las Vegas verliehen

Die Billboard Music Awards werden in diesem Jahr am 15. Mai verliehen. Welche Bands und Künstler auftreten werden, steht aber noch nicht fest.

Am 15. Mai werden die Billboard Music Awards 2022 verliehen. . Die Show soll in diesem Jahr nach Las Vegas zurückkehren und live aus der MGM Grand Garden Arena übertragen werden. Erwartet werden Auftritte zahlreicher Stars und viele prominente Gäste. Wer allerdings auf der Bühne stehen wird und wer die Show moderieren soll, werde erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Der begehrte Icon Award

Unter anderem soll auch wieder der Icon Award verliehen werden, mit dem Künstlerinnen und Künstler für ihre langjährigen Verdienste im Bereich Musik ausgezeichnet werden. Die Sängerin Pink (42) wurde 2021 mit der Auszeichnung geehrt. In den vorangegangenen Jahren erhielten unter anderem Jennifer Lopez (52), Janet Jackson (55) und Prince (1958-2016) den Preis.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im vergangenen Jahr wurden die Billboard Music Awards in Los Angeles verliehen. Großer Gewinner des Abends war der Sänger The Weeknd (32), der zehn Preise abräumen konnte - unter anderem als "Bester Künstler". Rapper Drake (35) wurde als "Künstler des Jahrzehnts" geehrt.