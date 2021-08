Beyoncé hat das beste Musikvideo aller Zeiten

Beyoncés "Formation" hat es an die Spitze der besten Musikvideos aller Zeiten geschafft. Das Ranking wurde anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von MTV erstellt.

Beyoncé (39) darf ihr als das beste aller Zeiten betiteln. In einem Ranking, anlässlich des 40-jährigen Jubiläums von MTV erstellt wurde, hat sich die Sängerin den ersten von insgesamt 100 Plätzen gesichert - und sich damit gegen Clips wie Michael Jacksons (1958-2009) "Billie Jean" (Platz zehn) oder Lady Gagas (35) "Bad Romance" (Platz 33) durchgesetzt.

Überzeugt hat dem Bericht zufolge vor allem die Botschaft, die das Ende 2016 veröffentlichte Musikvideo transportiert. "Ich wollte zeigen - das sind Schwarze. Wir triumphieren, wir leiden, wir ertrinken, wir werden geschlagen, wir tanzen, wir essen und wir sind immer noch hier", erklärte Regisseurin Melina Matsoukas (40), die auch schon Videos für Stars wie Kylie Minogue (53) oder Jennifer Lopez (52) produziert hat, . Als Inspiration für den Clip dienten unter anderem Maya Angelou (1928-2014), Toni Morrison (1931-2019) und Octavia Butler (1947-2006).

Beyoncé dreimal platziert

Beyoncé hat es nicht nur einmal in das Ranking geschafft. Ihr Musikvideo zum Hit "Single Ladies" landet auf dem zwölften Platz. Zudem wurde der Clip zum Song "Apeshit", den Beyoncé gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (51) als The Carters veröffentlichte, mit dem 29. Platz bedacht.

Die Ränge zwei bis fünf belegen Johnny Cash (1932-2003) mit "Hurt", Madonna (62) mit "Vogue", Childish Gambino (37) mit "This Is America" und New Order mit "The Perfect Kiss" ein.