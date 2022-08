Beyoncé ändert nach Kritik Text eines neuen Songs

Wie schon Kollegin Lizzo ändert auch Beyoncé einen ihrer Songs. Zuvor war Kritik aufgekommen, dass sie ein Wort benutze, das oftmals abwertend gebraucht werde.

Nach Kritik an einem Song auf ihrem neuen Album "Renaissance" ändert Beyoncé den Text.

Nach aufgekommener Kritik an einem Liedtext hat das Team von Beyoncé (40) angekündigt, dass die entsprechende Zeile abgeändert wird. Es handelt sich um eine Wendung in dem Song "Heated", der auf dem kürzlich veröffentlichten Album "Renaissance" zu finden ist.

"Das Wort, nicht absichtlich verletzend genutzt, wird ersetzt werden", habe das Team . Laut des Berichts hatte es in den sozialen Medien einen Aufschrei gegeben. , dass die Textzeile abgeändert werde - auch wenn die Wendung demnach in den USA eine andere Verwendung haben könne als im Vereinigten Königreich, wo sie oftmals abwertend im Zusammenhang mit Menschen genutzt werde, die an einer cerebralen Bewegungsstörung leiden. Ein "Lyric Video" zu dem Song auf dem YouTube-Kanal von Beyoncé wurde bereits auf "privat" gestellt.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Wie ein Schlag ins Gesicht"

Hannah Diviney, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzt, hatte zuvor der Rundfunkanstalt gesagt, dass es sich "wie ein Schlag ins Gesicht" anfühle. "Ich bin müde und frustriert, dass wir diese Konversation schon wieder so schnell führen, nachdem wir solch eine bedeutsame und fortschrittliche Reaktion von Lizzo bekommen haben." Die Wohltätigkeitsorganisation Scope hatte laut BBC darum gebeten, das Wort aus dem Liedtext zu entfernen.

Beyoncés Kollegin Lizzo (34) hatte es in ihrem Lied "Grrrls" ebenfalls ursprünglich genutzt. Nachdem sie auf die Situation aufmerksam gemacht worden war, , dass es jetzt eine neue Version des Songs gebe. Sie stelle sich gegen "abfällige Sprache" und wolle Teil eines Wandels sein, den sie gerne in der Welt sehen würde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Warren Kirwan, Media Manager von Scope, begrüße Beyoncés Entscheidung demnach. Es sei gut, dass auch sie so rasch handle. Man hoffe nun, dass derartige Worte künftig nicht mehr in Liedtexten auftauchen - besonders nicht in denen von einflussreichen Musikstars wie Beyoncé oder Lizzo.