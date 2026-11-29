Von der Kraft der Natürlichkeit: Der Regensburger Bariton über sein Konzert in der Allerheiligen Hofkirche, die Domspatzen und den Geist der Weihnacht

Wenn er sagt, Weihnachten ist für ihn Ankommen und Heimkommen, klingt das bei Benjamin Appl spürbar klischeefrei. Der Regensburger Bariton ist weltweit auf den großen Bühnen unterwegs. Jetzt kommt er in die intime Allerheiligen Hofkirche mit dem Programm "Sehet den Stern".

AZ: Herr Appl, ihr Programm "Sehet den Stern" verbindet Bach mit Alpenländischem, Max Reger mit Sizilien. Was hält so ein Programm zusammen – außer eben Weihnachten?

BENJAMIN APPL: Vieles. Da sind schon mal die vier Menschen aus Salzburg und Tirol mit mir auf der Bühne – mit ihren alpenländischen Instrumenten, weil sie aus Familien kommen, wo auch Hausmusik gemacht wurde. Alle haben eine vielseitige klassische Ausbildung. So kommen wir sogar auf 14 verschiedene Instrumente. Und da ist dann auch mal ein bekanntes Stück wie von Bach oder Mendelssohn anders instrumentiert – mit Hackbrett oder Steirischer Harmonika, sodass es wieder neu erlebt werden kann. Grenzen zwischen Klassik und Volksmusik, zwischen Kitsch und Kunst verschwimmen und es ergibt sich ein neues, harmonisches Ganzes. Man denkt, ein Weihnachtsprogramm zusammenzustellen ist besonders einfach. Das Gegenteil ist der Fall, weil jeder etwas anderes erwartet mit anderen Erfahrungen und Erinnerungen ankommt. Da muss man eine gute Balance finden.

Benjamin Appl (Mitte) mit den Musikern von Musica Aurica. © Musica Aurica

Aber was unterscheidet ein Weihnachtskonzert von anderen?

Weil Weihnachten ja fast unsere ganze Welt erfasst, ist es eine Zeit, in der man mehr als sonst darüber nachdenkt, was im Leben wichtig ist. Und ich bin als Musiker, der das ganze Jahr reist, ein besonders Entwurzelter. So ist Weihnachten für mich Ankommen und Heimkommen. So sind auch die letzten zwei Abschnitte unseres Konzerts in er Allerheiligen Hofkirche überschrieben, aber das ist Weihnachten, glaube ich, für jeden. Und das wird sich auch dadurch in unserem Programm spiegeln, weil wir die Leute einbinden, auch gemeinsam singen, die Instrumente erklären, Familienbräuche erzählen. All das macht ein Weihnachtskonzert zu etwas Besonderem.

Der schöne Innenraum der Allerheiligen Hofkirche, wo "Sehet den Stern" stattfindet. © Sherf Freudling

Sie leben in London, stammen aus einem Ort bei Regensburg, waren bei den Regensburger Domspatzen. Was ist denn für Sie Heimat?

Das sind zum einen die Orte, die, in denen wir geboren wurden, wo wir uns niederlassen durften oder mussten, also Wahlheimaten, aber dann auch Menschen, Familie, Partner, Freunde, Menschen, um die wir uns kümmern wollen, die uns wichtig sind. Und dann das Dritte sind Erfahrungen mit diesen Menschen in diesen Orten, die uns prägen. Und daher kann sich der Heimatbegriff im Laufe des Lebens natürlich auch verändern.

Jetzt leben Sie in London, unterrichten auch dort. Was ist London für Sie?

Es gab Jahre, da war ich nur ein paar Wochen im Jahr da, weil ich so viel unterwegs war. London ist so groß, dass es die dauernde politische Instabilität, den Brexit ganz gut weggesteckt hat, weil es einfach zu groß ist, um sich komplett zu verändern. Kulturell bietet es als Weltstadt ohnehin alles, ist auch ein Bindeglied zwischen Europa und Amerika. Und die Stadt hat mir - als Bayer, Regensburger - eine Offenheit und Toleranz gegeben.

Regensburger Domspatzen beim Weihnachtskonzert © Michael Vogl

Und wo feiern Sie selbst dann Weihnachten?

Dieses Jahr werde ich in Regensburg sein.

Sie sind ja musikalisch durch die Regensburger Domspatzen geprägt.

Wovon ich immer bis heute zehre, ist die Erfahrung in der Gemeinschaft seine Stimme zu finden, aufeinander zu hören - nicht nur im musikalischen Sinn, auch im sozialen. Und dann gibt es diese Zeit des Stimmbruchs, in der man lernt, loszulassen, wieder andere Hobbys zu finden. Man bekommt - bei aller Liebe - Abstand. Das gibt auch später eine größere Reife, wenn mal etwas nicht funktioniert, verloren geht. Und man weiß, dass man seine Stimme wiederfinden wird. Man ist ja bis zum Abitur im Chor, sodass ich als Bariton wieder eingestiegen bin.

Was verbindet Sie noch mit den Domspatzen?

Ich habe erst vor zwei Jahren ein Weihnachtsalbum mit ihnen eingesungen. Und als ich nach über zwanzig Jahren wieder zur Chorprobe ins Haus der Domspatzen kam, war das ein unglaublich berührender Moment. Dieser Klang ist in meiner DNA. Mir kamen die Tränen, weil ich spürte, wie stark mich das alles geprägt hat, wie intensiv diese Zeit war.

Benjamin Appl: aus Regensburg auf alle großen Bühnen der Welt. © Duano

Aber war das nicht auch alles eine strenge, harte, umstrittene Zeit?

Ja, es war zu meiner Zeit auch noch strenger. Die Auffassung, wie man Kinder erzieht, hat sich stark verändert. Aber dass es viel strenger war, habe ich selbst damals natürlich nicht empfunden, das war normal. Heute steht das Kind selbst mehr im Mittelpunkt, was schön ist. Jetzt erlebe ich, wie zugewandt mit den Jungen umgegangen wird, wie gut man mit ihnen umgeht, wie die Strenge genau im richtigen Maße eingesetzt ist, die ein Chor natürlich auch braucht, um zu funktionieren. Diese Buben werden gefördert und gefordert.

Sie selbst sind von Alt als Junge zum Bariton geworden. Die meisten Kompositionen sind aber für Tenor oder Bass geschrieben. Ist Bariton nicht eine Zwischenlage, eine Notlösung?

Im Gegenteil. Natürlich sind in vielen klassischen Kompositionen, vor allem in der Oper, die extremeren Lagen - also hoher Sopran, Tenor und tiefer Bass, diejenigen, die die höchste Aufmerksamkeit bekommen, weil es Exoten, Zirkusartisten sind, die am weitesten weg sind von der normalen Sprechstimme. Aber in dem Moment, wo man Lieder singt, ist beim Bariton, der am nächsten zur natürlichen männlichen Sprechstimme ist, die Verbindung zum Wort, zum Text, der Poesie am größten - wie auch die Verständlichkeit, Natürlichkeit. Da ist dann auch wieder die Verbindung zum Weihnachtslied. Mit dem Bariton kann man sich als Publikum am besten identifizieren - und mitsingen.

Interview: Adrian Prechtel

morgen, 1. Dezember, 19.30 Uhr, Allerheiligen Hofkirche, Residenz, Benjamin Appl und Musica Auriga, Karten zu 36 - 68 Euro unter muenchenticket.de

Die Regensburger Domspatzen geben ihr Konzert am Dienstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, im Prinzregententheater, Karten zu 31 - 92 Euro, muenchenticket.de