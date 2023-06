Bei Konzert in Amsterdam: Bruce Springsteen stürzt auf der Bühne

Bruce Springsteen hat in Amsterdam für einen Schockmoment auf der Bühne gesorgt. Mitten während eines Auftritts stürzte "The Boss" samt Gitarre vor seinem Publikum.

Das hat "The Boss" wohl nicht kommen sehen: Bruce Springsteen (73) ist am vergangenen Wochenende während eines Auftritts in Amsterdam mitten auf der Bühne gestürzt. und Konzertbesuchers, das den Fauxpas zeigt - den der Sänger aber offenbar mit Humor genommen hat.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Mit einer Gitarre in der Hand ging Springsteen die Treppe auf der Bühne hoch und übersah dabei offenbar eine der Stufen. Er stolperte und blieb dann für kurze Zeit auf dem Rücken liegen. Seine Band-Kollegen eilten ihm zu Hilfe, stellten aber schnell fest, dass es dem US-Sänger gut ging. Schnell erhob sich der 73-Jährige wieder und witzelte ins Mikro: "Gute Nacht allerseits!" Das Konzert hat er offenbar problemlos beenden können.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Seine Fans sind erleichtert

"Gott sei Dank ist Bruce Springsteen nichts passiert, als er letzte Nacht auf der Bühne fiel", schrieb der User, der das Video postete. "Ich bin froh, dass es ihm gut geht", zeigte sich eine weitere Person erleichtert.

Bruce Springsteen ist derzeit mit seiner E Street Band auf Welttournee. Hierzulande gibt "The Boss" insgesamt drei Konzerte: am 21. Juni 2023 in Düsseldorf in der Merkur Spiel-Arena, am 15. Juli in Hamburg im Volksparkstadion und am 23. Juli im Olympiastadion in München.