Beethovens 10. Sinfonie feiert ihre Premiere in der Elbphilharmonie

Am 9. Oktober fand die Welturaufführung des Projekts "Beethoven X - The AI Project" statt. Am 27. Oktober kann man die von Künstlicher Intelligenz vollendete 10. Sinfonie Beethovens nun in der Elbphilharmonie erleben.

25. Oktober 2021 - 16:41 Uhr | (tae/spot)

Das Beethoven Orchester Bonn spielt beim ersten Telekom Street Gig Klassik in der Elbphilharmonie unter der Leitung von Dirk Kaftan. © Deutsche Telekom