Beatrice Egli erobert die Charts: "Weine seit einer Stunde vor Freude"

Mit ihrem neuen Album "Balance" hat sich Beatrice Egli die Spitze der Charts erkämpft. Vor lauter Freude über den Erfolg kamen der Sängerin sogar die Tränen, wie sie bei Instagram schreibt.

Vor rund zwei Jahren konnte sich Beatrice Egli (35) erstmals an der Spitze der deutschen Album-Charts platzieren. Das ist ihr nun auch mit ihrer neuen Platte "Balance" geglückt. Sie kann sich direkt den Thron der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sichern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Beatrice Egli: "Es zerreißt mich gerade vor purem Glück"

"Ich weine seit einer Stunde immer wieder vor Freude", . "Ich kann es noch gar nicht begreifen", freut sie sich weiter. "Was macht Ihr mit mir - es zerreißt mich gerade vor purem Glück!" Egli wolle all ihre Fans "umarmen, ganz fest drücken und mit Euch durchfeiern! Ich danke jedem von Euch für die lieben Worte, unterstützenden Kommentare, Jubelschreie bei den Konzerten und auch jede stille Unterstützung meiner Musik in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren! Und glaubt mir: Ich bin lange noch nicht fertig und unser Neuanfang hat erst begonnen!"

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Rapper t-low (22) steigt unterdessen mit "Drug Related Lifestyle" von der 89 auf die Zwei, Daniela Alfinito (52) landet mit ihrem "Best of" auf Rang drei. Apache 207 (25) rutscht mit "Gartenstadt" auf Rang vier ab, Stray Kids mit "5-Star" auf die Fünf.

Auch in den Single-Charts gibt es in dieser Woche Bewegung. Der "Komet" von Apache 207 und Udo Lindenberg (77) zischt zurück an die Spitze und verdrängt damit die "Friesenjung"-Neufassung von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) auf Platz zwei. Auf den weiteren Rängen folgen Yung Yury & Damn Yury ("Tabu."), Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee und Octavian mit "Mädchen auf dem Pferd" sowie Ayliva ("In deinen Armen").