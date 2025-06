Beatles-Söhne veröffentlichen gemeinsamen Song

Zum ersten Mal überhaupt sind drei Beatles-Söhne auf einem Song zu hören. Sean Lennon und James McCartney haben einen Gastauftritt bei der Band von Ringo Starrs Sohn Zak Starkey.

James McCartney (47) und Sean Lennon (49) veröffentlichten 2024 den Song "Primrose Hill" - nun sind erstmals drei Beatles-Sprösslinge auf einem Track zu hören. Die Kinder von Paul McCartney (82) und John Lennon (1940-1980) haben einen Gastauftritt bei "Rip Off" von Zak Starkeys (59) Band Mantra of the Cosmos. Der Sohn von Beatles-Drummer Ringo Starr (84) präsentierte Ausschnitte aus dem Lied auf

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zak Starkey formierte die Supergroup Mantra of the Cosmos 2023. Neben dem Beatles-Sohn sind der ehemalige Oasis-Bassist Andy Bell (54) sowie Shaun Ryder (62) und Mark Berry (61) von den Happy Mondays an Bord. Shaun Ryder singt auf "Rip Off" neben Sean Lennon und James McCartney.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt Anmelden

So verliefen die Karrieren der Beatles-Söhne

Die erstmals auf einem Song vereinten drei Söhne der legendären Beatles haben bislang auf ganz unterschiedlichen Wegen das musikalische Erbe ihrer Väter angetreten. Paul McCartneys einziger Sohn James erhielt von seinem Vater musikalische Früherziehung. Um aus dessen Schatten zu treten, trat er zu Beginn seiner Karriere unter einem Pseudonym auf. Seit 2010 veröffentlicht er Musik unter seinem Namen. James McCartney arbeitete immer wieder mit seinem berühmten Vater zusammen.

Sean Lennon war fünf Jahre alt, als sein Vater ermordet wurde. Mit seiner ebenfalls berühmten Mutter Yoko Ono (92) machte er schon früh Musik. 1998 erschien sein Solodebüt. Seitdem veröffentlicht Lennon konstant neues Material, arbeitete unter anderem mit Lana Del Rey (39) zusammen.

Zak Starkey trommelte unter anderem für Oasis, machte zuletzt aber Schlagzeilen als On-Off-Drummer von The Who. Im Frühjahr 2025 feuerte ihn die Sixties-Band angeblich zweimal innerhalb weniger Wochen.

Für einen kompletten Beatles-Track der zweiten Generation fehlt noch Dhani Harrison (46). Der Sohn von George Harrison (1943-2001) ist ebenfalls als Musiker aktiv. Er spielte 2016 Gitarre auf James McCartneys Song "Too Hard".