Bayerisches Staatsorchester plant Europatournee

Das Bayerische Staatsorchester plant aus Anlass des 500-jährigen Bestehens eine Europatournee. Wie das Münchner Orchester am Sonntag mitteilte, werde vom 7. bis 23. September 2023 in den Musikmetropolen des Kontinents gastiert. Konzerte sind in der Zeit unter anderem in Hamburg, Berlin, Bukarest, London, Paris und Wien geplant. Aufgeführt werden soll auch das Vorspiel zu Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde", die das Orchester im Jahr 1865 in München uraufgeführt hatte.

08. Januar 2023 - 17:04 Uhr | dpa

Das Bayerische Staatsorchester vor den ukrainischen Farben beim Akademiekonzert im Nationaltheater. © Wilfried Hösl