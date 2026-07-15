Der Tenor muss seinen heutigen Auftritt mit Helmut Deutsch im Rahmen der Münchner Opernfestspiele im Nationaltheater absagen – das ist der Grund.

Liederabende von Jonas Kaufmann sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Programms der Münchner Opernfestspiele. Heute Mittag wurde der Auftritt jedoch abgesagt.

"Mit großem Bedauern muss Jonas Kaufmann den heutigen Festspiel-Liederabend absagen, da ihm aufgrund eines Infekts eine Stimmruhe ärztliche verordnet wurde", heißt es in einer Mitteilung der Staatsoper.

Kaufmann wollte mit dem Pianisten Helmut Deutsch französischsprachige Werke von Gabriel Fauré, Franz Liszt interpretieren. Nach der Pause standen Wiener Lieder von Emmerich Kálmán, Johann Strauß, Ralph Benatzky, Robert Stolz, Franz Lehár, Hermann Leopoldi auf dem Programm.

Jonas Kaufmann bei einem Liederabend. © imago/Mis

Der 57-Jährige ist gebürtiger Münchner. Nach dem Abitur nahm er zunächst ein Mathematikstudium in München auf. Einige Semester später aber entschied er sich endgültig für die Musik.

Kaufmann musste schon öfter Pausen einlegen. Vor einem Jahr präsentierte er sich in "I Pagliacci" und bei einem Liederabend mit erstaunlich frischer Stimme. Zuletzt sang er den Kalaf in "Turandot", im April 2027 gastiert er mit einem Verdi-Programm in der Isarphilharmonie.

Jonas Kaufmann vor dem Kaisergebirge. © Xiomara Bender

Der Sänger ist seit 2024 auch Intendant der Tiroler Festspiele in Erl, bei denen am vergangenen Samstag mit großem Erfolg Wagners "Der fliegende Holländer" in der Inszenierung von Josef E. Köpplinger herauskam.

Gekaufte Karten werden erstattet, nähere Infos unter Telefon 21 85 19 20