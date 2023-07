"Barbie"-Soundtrack bricht Charts-Rekord

Der Soundtrack zum Kinofilm "Barbie" hat nicht nur die Zuschauerherzen, sondern auch die britischen Single-Charts im Sturm erobert und bisherige Rekorde gebrochen.

© © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

"Barbie: The Album", der Soundtrack zu der von Greta Gerwig (39) inszenierten Kinokomödie "Barbie", hat die britischen Single-Charts erobert und bisherige Rekorde gebrochen, . Es ist der erste Soundtrack zu einem Film, der drei Top-5-Songs gleichzeitig erreicht.

Das nachdenkliche "What Was I Made For?" der amerikanischen Sängerin Billie Eilish (21) belegt in dieser Woche Platz drei, während "Dance The Night" von Dua Lipa (27) nun auf Platz vier liegt. Platz fünf sichert sich die Neubearbeitung von "Aqua's Barbie World" durch die Rapperinnen Nicki Minaj (40) und Ice Spice (23).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere Platzierungen in den Charts

Auf dem "Barbie"-Album, das mit einer Starbesetzung aufwartet, findet sich auch das energiegeladene "Speed Drive" von Charli XCX (30). Ryan Goslings (42) dramatische Ballade "I'm Just Ken" und das schwungvolle "Pink" von Lizzo (35) sind indes ebenfalls in den Top 40 vertreten.

Der Film über die Mattel-Puppe mit Margot Robbie (33) und Ryan Gosling in den Hauptrollen kam vergangene Woche in die britischen Kinos und hat die Kinokassen wie auch in Deutschland und den USA im Sturm erobert.