Backstreet Boys: Zusatzkonzert beim Ski-Opening in Österreich

Bei der Eröffnungsparty der Skisaison 2025/2026 treten die Backstreet Boys in Schladming auf. Weil der Andrang auf die Tickets enorm war, wurde ein weiteres Konzert bekannt gegeben.

Die Backstreet Boys sind nur an einem Ort in Europa zu erleben: im Skigebiet in Österreich.

Der Ansturm auf die Tickets für das Ski-Opening Schladming-Dachstein war enorm. Denn kein geringerer Musik-Act als die Backstreet Boys steht hier am 6. Dezember im Planai-Stadion auf der Bühne. Am Dienstag kündigte der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb gemäß des Ski-Openings Schladming ein Zusatzkonzert am Sonntag, 7. Dezember, an, um dem großen Andrang gerecht zu werden.

"Ihr habt nun also an zwei Abenden die Möglichkeit, die Backstreet Boys live im Planai Stadion zu erleben!", heißt es unter anderem in der Bildunterschrift der Ankündigung.

In den Vorjahren eröffneten in Schladming bereits Superstars wie Robbie Williams oder Bryan Adams die Skisaison. In diesem Jahr geben Howie Dorough (51), AJ McLean (47), Nick Carter (45), Brian Littrell (50) und Kevin Richardson (53) ihre aktuell einzigen angekündigten Europa-Konzerte in Österreich zum Saisonstart. Veranstalter Leutgeb kündigt in der vollmundig an: "Wir holen hier eine Weltproduktion nach Schladming. Das wird eine Mega-Show mit allem, was dazugehört."

Einziger Europa-Auftritt mit neuem Album

Passend zur Bekanntmachung der einzigen Auftritte im deutschsprachigen Raum der Kultgruppe erscheint am 11. Juli das neue Album "Millennium 2.0" der Backstreet Boys. Eine Hommage an ihr fünffach Grammy-nominiertes Album "Millenium", das vor über 25 Jahren erschienen ist. Bekannte Hits wie "I Want It That Way" oder "Larger Than Life" wurden dafür neu aufgenommen.

Während der Ticketverkauf in Österreich in vollem Gang ist, schuften die Backstreet Boys in Las Vegas, dem Startpunkt ihrer Konzertreihe zum neuen Album. Dennoch sendeten sie Grüße durch die sozialen Medien: "Hey Österreich! Wir sind die Backstreet Boys - und obwohl wir gerade in den Proben für unsere großen Shows im Las Vegas Sphere sind, haben wir euch etwas Besonderes zu sagen. Wir sind so aufgeregt, weil wir in eure wunderschöne Stadt Schladming kommen werden", verkündete die Gruppe .

Insgesamt sollen 15.000 Tickets pro Termin verfügbar sein. Der Ticketverkauf startete am 8. Juli.