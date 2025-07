Backstreet Boys und mehr: Diese Boybands stehen noch auf der Bühne

Die Backstreet Boys werden ab 11. Juli als erster Pop-Act in der Mega-Eventhalle Sphere in Las Vegas auftreten. Auch diese Boybands stehen noch immer auf der Bühne.

In den 1990er- und 2000er-Jahren sorgten sie für kreischende Fans, ausverkaufte Hallen und Hits am laufenden Band: Boybands wie Take That, Backstreet Boys oder Blue prägten eine ganze Pop-Ära. Während viele Gruppen irgendwann in der Versenkung verschwanden, haben einige ihren Ruhm von damals in eine langjährige Karriere verwandelt - mit treuen Fans und neuen Projekten. Diese Boygroups stehen bis heute auf der Bühne.

Backstreet Boys

Die Backstreet Boys haben sich 1993 in Orlando zusammengefunden. Die von Lou Pearlman (1954-2016) geformte Band feierte bereits mit ihrer Debütsingle "We've Got It Goin' On" 1995 Erfolge. Es folgten Hits wie "Quit Playing Games (with My Heart)" oder "Everybody (Backstreet's Back)". Howie Dorough, AJ McLean, Nick Carter, Kevin Richardson und dessen Cousin Brian Littrell ließen die Teenie-Herzen höher schlagen.

Nach einem Best-of-Album 2001 wurde es zunächst ruhig um die Gruppe, die 2005 mit der Single "Incomplete" zurückkehrte. 2006 verließ Richardson die Band, die weitermachte. Sie ging unter anderem 2011 mit New Kids on The Block auf Tour. Richardson kehrte 2012 zurück und 2017 starteten die Backstreet Boys ihre erste permanente Las-Vegas-Show mit 80 Auftritten. 2023 feierten sie mit ihrem 30. Bandjubiläum einen weiteren Meilenstein.

Nun kehrt die Band nach Las Vegas zurück. heißt es: "Wir freuen uns sehr, unseren Aufenthalt im Sphere Las Vegas für den Sommer 2025 ankündigen zu können. Wir bringen die 'Into the Millennium'-Tour in diese hochmoderne Einrichtung, in der wir Dinge tun können, die wir uns damals im Jahr '99 nicht hätten vorstellen können. Das Coolste daran ist: Wir sind der allererste Pop-Act überhaupt, der die Sphere in Las Vegas rockt, und wir werden euch ein Erlebnis bieten, das ihr nie vergessen werdet!" Passend dazu veröffentlichen sie nach ihrem Album "Millennium" von 1999 das Album "Millennium 2.0", das am Tag der ersten Las-Vegas-Show am 11. Juli erscheint und unter anderem Remastering- oder Live-Versionen der Originalsongs enthält. heißt es dazu: "Danke, dass ihr dieses Album auch nach mehr als 25 Jahren noch liebt und wir können es kaum erwarten, mit euch eine Menge neuer Millennium-Erinnerungen zu schaffen!"

Auch in Europa gibt es die Band bald wiederzusehen. Am 6. Dezember 2025 kommen die Backstreet Boys nach Schladming-Dachstein in Österreich und eröffnen dort offiziell die Skisaison. Nach einem regelrechten Ansturm auf die Tickets wird es zudem ein Zusatzkonzert am 7. Dezember geben, um dem großen Andrang gerecht zu werden.

Westlife

Nicht nur die Backstreet Boys blicken auf eine lange Bandkarriere zurück, die bis heute andauert. Die irische Boygroup Westlife gibt es seit 1998. Mit Ronan Keating als Co-Manager gelang ihnen der Startschuss in eine erfolgreiche Karriere. Zu den bekanntesten Liedern zählen "Uptown Girl" und "You Raise Me Up". 2012 trennten sich die vier Mitglieder, 2018 folgte das Comeback.

2025 feiert die Band das 25. Jubiläum ihrer ersten Welttournee - und passend dazu dürfen sich Fans auf ein neues Album freuen. Shane Filan, Nicky Byrne und Kian Egan werden zudem im Oktober mit dem Royal Philharmonic Concert Orchestra auftreten. Mark Feehily wird beim Jubiläum nicht dabei sein. "Wir hoffen, dass wir ihn wieder auf der Bühne sehen können, wenn er bereit und in der Lage ist. Er sendet euch allen wie immer seine Liebe und positive Einstellung", hieß es dazu .

Take That

In den 1990er-Jahren gehörten sie zu den beliebtesten Boygroups: Take That, gegründet 1990 in Manchester, feierte mit Hits wie "Relight My Fire" oder "Back for Good" Erfolge. 1995 schockte Robbie Williams mit seinem Ausstieg, 1996 gaben die restlichen Mitglieder Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange und Mark Owen die Trennung der Band bekannt. 2005 dann die frohe Botschaft: Take That wollen eine Reunion feiern, allerdings ohne Robbie Williams.

Es folgte das Comeback-Album "Beautiful World" und erfolgreiche Singles wie "Patience" oder "Rule the World". 2010 kehrte Robbie Williams kurzzeitig zur Band zurück. Seit 2014 gibt es die Band als Trio, nachdem Jason Orange ebenfalls ausgestiegen war. Bis heute stehen die drei gemeinsam auf der Bühne, wie etwa im Februar 2025 der Bafta Film Awards.

New Kids on The Block

Vorbild für viele Boybands war New Kids on the Block. Die US-Band formierte sich bereits 1984 in Boston. Zunächst hieß die Gruppe Nynuk und änderte mit der Stammbesetzung Jonathan Knight, Bruder Jordan Knight, Joey McIntyre, Danny Wood und Donnie Wahlberg dann aber den Namen in New Kids on the Block, kurz NKOTB. 1988 feierte die Teenie-Band ihren Durchbruch mit dem zweiten Album "Hangin' Tough". 1994 veröffentlichten sie "Face the Music" als zunächst finales Album. 2008 folgte die Reunion und der Comeback-Song "Summertime" und das Album "The Block". Es gab zwei weitere Alben und Tourneen. Und bis heute sind die Musiker .

Mitte Juni veröffentlichten sie eine Jubiläums-Neuauflage ihres Albums "Step By Step" aus dem Jahr 1990. Zudem stehen sie seit Ende Juni im Dolby Live in Las Vegas auf der Bühne. Im November 2025 und im Februar 2026 wird die Reihe fortgesetzt.

Blue

Blue gründete sich im Jahr 2001. Die britischen Musiker Duncan James, Antony Costa, Simon Webbe und Lee Ryan konnten bereits mit ihrem Debütalbum "All Rise" in ihrer Heimat punkten. Insbesondere mit der zweiten Platte, "One Love", gelang dann auch der internationale Durchbruch. "Sorry Seems to Be the Hardest Word" als Elton-John-Coverversion sollte ihr größter Hit werden.

Auch "U Make Me Wanna" oder "Breathe Easy" konnten Erfolge verzeichnen. 2005 bis 2009 pausierte die Band. 2013 kam nach dem letzten Album 2003 wieder ein neues Werk der Band ("Roulette") und es sollten zwei weitere folgen. Nach einer Greatest-Hits-Tour 2024 spielt die Band im Sommer 2025 Shows und Festival-Auftritte unter anderem in Italien und UK. Einblicke in ihren Bandalltag und in ihrem Podcast "Too Close to Blue".

Five

Großbritannien hat noch eine Boygroup zu bieten, die trotz Höhen und Tiefen noch gemeinsam musiziert. 1997 wurde die Band Five bei einem Casting formiert. Mit "Keep On Movin'" oder dem Queen-Cover "We Will Rock You" gelangten ihr Nummer-eins-Hits, bevor es 2001 zur Trennung kam. 2006 kündigten die Mitglieder zunächst ihr Comeback an, zu dem es aber zunächst nicht kam. 2013 gab es mit der Dokumentation "The Big Comeback" und einer Live-Performance ein kleines Lebenszeichen. Im Frühjahr 2025 kündigte die Band ihre "Keep On Movin' 2025"-UK-Tour für den Herbst an. "Es hat lange auf sich warten lassen und es fühlt sich für uns alle richtig an - nach 25 Jahren sind wir bereit dafür", erklärten die fünf Musiker zu ihrem Comeback. "Wir können es kaum erwarten, wieder gemeinsam auf die Bühne zu gehen und euch alle persönlich zu sehen."

Im Juni gab es einen kleinen Vorgeschmack, Robbie Williams brachte die Band . "Rob ist ein großer Unterstützer von uns, von den ersten Tagen bis zu unserem Comeback", sagte die Band in einem Posting. "Als er uns also fragte, ob wir für seine Performance von 'Keep On Movin' auf die Bühne kommen würden, war es das einfachste Ja."

