Backstreet Boys in Las Vegas: Oliver Pocher bei Auftakt-Show im Sphere

Die Backstreet Boys haben ihre erste Show im Sphere in Las Vegas gespielt. Mit dabei war auch Comedian Oliver Pocher, der zahlreiche Eindrücke auf Instagram teilte.

Die Backstreet Boys feierten am Freitag den Auftakt ihrer Las Vegas Residency. Als erste Popgruppe traten sie im berühmten Sphere auf. Unter den Zuschauern war auch ein prominentes deutsches Gesicht: Kein Geringerer als Comedian Oliver Pocher (47) war auf Überraschungsreise in der US-Wüstenstadt.

Oliver Pocher feiert die Backstreet Boys

"Ich bin wirklich sehr, sehr lustig überrascht worden", verkündete Pocher in seiner Instagram-Story. Nach der Show postete der von sich und der Band. Auch Sänger Pietro Lombardi (33) posiert mit der Boyband. Dazu veröffentlichte Pocher noch einige Clips von der Show im gigantischen Sphere. Er hatte bei Songs wie "I Want it That Way", "Larger Than Life" und "Everybody" mitgefilmt - und teilweise auch lautstark in sein Handy mitgesungen. Lombardi hatte zu der Las-Vegas-Reise öffentlich nichts gepostet.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Aufnahmen geben einen Eindruck der Show in der hochmodernen Eventarena, die eine Kapazität von bis zu 20.000 Menschen haben soll. "Wir bringen die 'Into the Millennium'-Tour in diese hochmoderne Einrichtung, in der wir Dinge tun können, die wir uns damals im Jahr '99 nicht hätten vorstellen können", heißt es in der .

Die "Into the Millennium"-Residency in Las Vegas geht mit 20 weiteren Shows bis zum 24. August. Pünktlich zum Auftakt am 11. Juli erschien auch ihr neues Album "Millennium 2.0", das unter anderem Remastering- oder Live-Versionen der Originalsongs ihres Albums "Millennium" von 1999 enthält. heißt es dazu: "Danke, dass ihr dieses Album auch nach mehr als 25 Jahren noch liebt und wir können es kaum erwarten, mit euch eine Menge neuer Millennium-Erinnerungen zu schaffen!"

Backstreet Boys kommen Ende des Jahres nach Europa

Noch in diesem Jahr gibt es auch ein Wiedersehen in Europa mit der Boyband. Am 6. Dezember 2025 kommen die Backstreet Boys nach Schladming-Dachstein in Österreich und eröffnen dort offiziell die Skisaison. Nach einem regelrechten Ansturm auf die Tickets wird es zudem ein Zusatzkonzert am 7. Dezember geben.