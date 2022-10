Backstreet Boys in der Olympiahalle: Die Jungs als Familienväter

Full House in der Olympiahalle, wo die Backstreet Boys im Rahmen ihrer DNA-World-Tour gespielt haben.

München - Das Publikum: überwiegend weiblich. Wie angekündigt, erscheinen Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardson, A. J. McLean und Howie Dorough um Punkt 21 Uhr im Laser-Gewitter auf der Bühne. Mit "I wanna be with you", dem BSB-Hit aus dem Jahr 1996, begrüßen die Jungs die Anwesenden und bedanken sich bei ihnen - auf Deutsch! - , dass sie sich Zeit genommen haben, um gemeinsam ein wenig in Nostalgie zu baden.

Tatsächlich scheinen nur die wenigsten für die neueren Songs gekommen zu sein. Während zu den Klassikern wie "Shape of My Heart", "Show Me the Meaning of Being Lonely" und "As Long as You Love Me" beherzt mitgesungen wird, nutzen viele Besucher die Darbietung neuerer Songs, um sich ein Getränk zu holen.

"Wir machen Party wie 1999"

Aber das kollektive Schwelgen in Erinnerungen an unbeschwerte Teenie-Zeiten wird von der Band selbst mehrfach befeuert. "Wir machen Party wie 1999", ruft Kevin ins Publikum. Es werden Jugendfotos der Bandmitglieder und Fanartikel aus den Anfangsjahren projiziert und von den Ex-Boys mit Blick auf die damaligen Frisuren und Klamotten selbstironisch kommentiert. Denn natürlich sind die US-Boys längst Männer. Ihren Teenie-Charme, der sich auch in ihrem berufs-jugendlichen Aussehen, Streetstyle-Klamotten und Fitness ausdrückt, haben sie behalten. Frisur und Choreografie sitzen perfekt.

Als Leadsänger Brian sich seiner Jacke entledigt und daraufhin hin in einem ärmellosen Holzfäller Hemd auf der Bühne steht und seinen tätowierten Bizeps zeigt, steigt der "Kreisch"-Pegel. In der Annahme, dass auch ihre Fans inzwischen Familien gegründet haben, flimmert in der zweiten Halbzeit ein Videoclip zu "No Place" vom aktuellen Album "DNA" über die Screens, das jeden der fünf Jungs in ihrem privaten Umfeld mit Frau und Kindern zeigt. So prägen neben in Schüben auftretendem frenetischen Jubel entspannte "good vibes" die Atmosphäre, die auch von A. J. bemerkt wirkt: "So viel Liebe in diesem Raum". Natürlich fühlt er auch diese "verrückte Energie". Dass die zwischendurch und mitunter auf Deutsch abgefeuerten Schmeicheleien einstudiert sind und zuvor schon in Mannheim in die Menge gerufen wurden und nach München auch in Hamburg zu hören sein werden? Es bleibt eine charmante Hommage an das Gastland.

"Wir werden nie aufhören, Musik zu machen"

Und künstlerisch: Die Backstreet-Männer können richtig singen, wie sie mit der A-cappella-Nummer "Breath" die ganze ohne Lichteffekte und Tanzeinlage auskommt, beweisen.

"Wir werden nie aufhören, Musik zu machen", lässt Nick das Publikum zum Ende der Show wissen. Eine berühmte Zeile im Songtext von "Quit Playing Games with my Heart" lautet "Sometimes I wish I could turn back time". Doch dieser Wunsch nach der Vergangenheit scheint nach 29 Jahren im Musikgeschäft unnötig. Denn nach zwei Stunden routinierter Perfomance ist klar: Manche Dinge ändern sich nie. Und für diese Kontinuität - mit Qualität - sind die Fans der Backstreet Boys enthusiastisch dankbar.