AZ-Kritik zu München-Konzert von Bruce Springsteen: Kraftvoller und lauter Rock’n’Roll

Am Sonntagabend ist Musik-Legende Bruce Springsteen im Olympiastadion München aufgetreten. Konnte der US-Rocker seine Fans in der bayerischen Hauptstadt begeistern? Die AZ war vor Ort.

Die E Street Band gibt es jetzt seit 50 Jahren. Wie könne das eigentlich sein, sagt Bruce Springsteen verschmitzt und wie nebenbei, wenn er selbst doch erst 45 sei? Auch abseits dieser Pointe stellt der Boss die Prinzipien von Zeit und Alterungsprozess infrage: Wie, bitte schön, kann ein fast 74-jähriger Mann eine solche Show hinlegen wie am Sonntag im Olympiastadion? Zumal, wenn er schon seit Februar auf Tour ist?

Bruce Springsteen in München: Fast drei Stunden Dauer-Show

Schon fünf Minuten vor dem angekündigten Beginn um 19 Uhr sagt er "Gruß Gott", legt mit "No Surrender" los und hat das ausverkaufte Stadion sofort im Griff. Mit dem Schlussakkord zählt er "Ghosts" ein, die ersten acht Songs gehen nahtlos ineinander über, und erst nach 55 Minuten und dem abgefahrenen R&B von "Kitty’s Back" herrscht erstmals Ruhe auf der Bühne. Dann rockt Springsteen für knapp zwei weitere zwei Stunden weiter.

Bruce Springsteen mit seiner E-Street-Band. © Jens Niering (Jens Niering)

Für die kleinen Fans lässt Bruce Springsteen halbe Strophen aus

Er röhrt wie früher, begleitet von knapp eineinhalb Dutzend E Streetern – die legendäre Band ist samt Background-Sängern und Bläsersatz zur Orchesterstärke angewachsen. Die Musiker stellt er vor der vorletzten Nummer "Tenth Avenue Freeze-Out" in ekstatischer Predigermanier vor und schreit nach zweieindreiviertel Stunden Rock’n’Roll so kraftvoll und laut, dass man ihn wohl auch ohne Mikro überall im Stadion hören würde. Und spätestens da fragt man sich: Herrschen in der E Street andere physikalische Gesetze als im Rest der Welt?

Das Publikum kann jedenfalls dankbar sein, dass diese Ausnahmeerscheinung des Rock nach sieben Jahren mal wieder nach München gekommen ist: In dieser großartigen, gutgelaunten Show legt Bruce Springsteen mit seinem Consigliere Steve Van Zandt urkomische Comedy hin, umarmt Kinder in der ersten Reihe und lässt dafür halbe Strophen aus, und rockt sich – neben vier Balladen – durch 21 Songs von 1973 bis heute. Und er überwältigt die Zuschauer mal wieder, spätestens mit der fulminanten Schlussnummer "Badlands" und den ersten Nummern des ausgedehnten Zugabenblocks: "Born To Run", "Bobby Jean", "Glory Days" und "Dancing In The Dark".