Auftakt in München: Rockband Fall Out Boy kommt nach Deutschland

Das Konzert der US-Rocker im Zenith ist für den 21. Oktober geplant, teilt der Veranstalter Live Nation mit.

München - Die US-Rockband Fall Out Boy kommt im Herbst für vier Konzerte nach Deutschland.

Fall Out Boy: Am 24. März kommt das neue Album "So Much (For) Stardust"

Das erste Konzert ist am 21. Oktober in München im Zenith geplant, wie der Veranstalter Live Nation am Mittwoch mitteilte. Am 6. November ist die Band für ein Konzert in Oberhausen, am 7. November tritt sie in Hamburg auf, am 8. November in Berlin. Der Ticketverkauf soll nächste Woche am Freitag (17. Februar) beginnen.

Die Band wird am 24. März zunächst ihr neues Album "So Much (For) Stardust" rausbringen. Im Sommer werden die Rocker dann in ihrer US-Heimat und in Japan unterwegs sein. "Die Tournee in Europa umfasst 15 Shows und beginnt am 17. Oktober in Warschau", kündigte Live Nation an.

Karten für die Konzerte gibt es ab 16. Februar 10 Uhr) im Ticketmaster Presale. Fall Out Boy waren 2018 zum letzten Mal auf großer Tour durch Deutschland.