Auf Tour in Deutschland: Robbie Williams rockt das Schalke-Stadion

In Gelsenkirchen hat Robbie Williams das umjubelte erste Deutschland-Konzert seiner aktuellen Tour gegeben. Zuvor entspannte er noch in der Kabine der Schalke-Spieler, wie der britische Popstars auf Instagram zeigt.

In der Kabine der Schalke-Spieler sitzt Robbie Williams (51) entspannt auf der Bank vor den leeren Spinden. Über ihm hängt das Banner "Schalke 04 - ein Leben lang". Der Popstar hat am Mittwoch in der ausverkauften Veltins-Arena das erste Deutschland-Konzert seiner aktuellen "Britpop"-Tour gegeben.

"Ich liebte dieses Gelsenkirchen und es ist toll, zurück in Deutschland zu sein - wir sehen uns sehr bald wieder", schreibt Williams unter . Die weiteren Bilder des Posts zeigen verschiedene Momente des Konzertabends: Der einstige Take-That-Star auf der Bühne mit Mikrofon, seine Crew backstage, glückliche Fans im Publikum und eben die Szene aus der Kabine von Zweitligist FC Schalke 04.

Altes und Neues auf der "Britpop"-Tournee

Gelsenkirchen ist nach Amsterdam der zweite Stopp von Robbie Williams' Europa-Tournee, die nach seinem für den Herbst geplanten Album "Britpop" benannt ist. Im vollbesetzten Stadion präsentierte der Sänger sonst sowohl neue Songs als auch seine bekannten Hits. Der Auftritt begann mit seiner neusten Single "Rocket", gefolgt von "Let Me Entertain You" und weiteren Klassikern seines Repertoires.

Williams trat mit einer 18-köpfigen Band auf und nutzte verschiedene Bühneneffekte. Zwischen den Songs sprach er mit dem Publikum und erzählte aus seinem von Drogenmissbrauch geprägtem Leben, wie . Die Show dauerte rund zwei Stunden und endete mit den Zugaben "Feel" und "Angels".

Sechs weitere Deutschland-Termine

Nach Gelsenkirchen stehen Williams noch sechs weitere Deutschland-Konzerte bevor. Am 30. Juni gastiert er in der Heinz von Heiden Arena in Hannover, am 9. Juli folgt ein Auftritt in der Red Bull Arena Leipzig. Weiter geht es mit den beiden Berlin-Konzerten am 21. und 22. Juli in der Waldbühne.

Den Abschluss seiner Deutschland-Tour bilden Auftritte am 26. Juli im Münchner Olympiastadion und am 10. August in der Deutschen Bank Park in Frankfurt. Aktuell gibt es nur noch für die Show in Leipzig Tickets.

Insgesamt umfasst Robbie Williams' "Britpop"-Tour über 30 Termine in ganz Europa. Nach Deutschland führt die Tournee unter anderem nach Paris, Barcelona, Wien und Stockholm. Weitere Stationen sind Dublin, Prag, Budapest und Helsinki. Den Abschluss bildet am 7. Oktober ein Auftritt in Istanbul.