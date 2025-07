Auf dem Weg nach Wacken: Die ersten Metal-Fans sind schon da

In wenigen Tagen steigt wieder das Wacken Open Air! Die ersten Metal-Jünger sind bereits angereist.

Die ersten Metalheads sind bereits in Wacken.

Am 30. Juli geht es offiziell los, schon am Sonntag haben sich jedoch bereits die ersten Metal-Fans auf "heiligem Boden" eingefunden - zum bei Freunden der härteren musikalischen Gangart legendären Wacken Open Air. Für alle, die noch zur 34. Ausgabe des Festivals aufbrechen müssen, haben die Veranstalter ausführliche Anreise-Infos . Auch alle weiteren wichtigen Informationen zum Festival sind auf der Homepage des Wacken Open Air zu finden. Dort gibt es beispielsweise das "Festival ABC".

"Regen? Immer noch. Wetter? Wird besser."

Auf der Seite wird unter anderem gewarnt: "Je nach Wetterlage kann es auf den Flächen notwendig sein, Parken und Zelten zu trennen, stellt euch auch darauf bitte ein, dass es nicht zu bösen Überraschungen im Fall der Fälle kommt." Auf Wetterkapriolen scheint man aber generell gut vorbereitet zu sein. "Regen? Immer noch. Wetter? Wird besser", heißt es in einem des Festivals vom Sonntagnachmittag. Zuvor hatte man auf der Plattform darum gebeten, bei der Anreise aufgrund der Wetterlage .

"Hi! Anreise läuft in vollen Zügen. Wir freuen uns total auf euch und ihr seht, hier wird alles für euch vorbereitet. Ab Mittwoch geht's los im Infield, aber heute Abend schon im Landgasthof", sagt Wacken-Mitgründer Thomas Jensen in .

Das Wacken Open Air 2025 findet vom 30. Juli bis 2. August statt. Zahlreiche große Acts sollen in den kommenden Tagen auftreten. für das ausverkaufte Festival stehen unter anderem Guns N' Roses, Papa Roach, Machine Head, Within Temptation, Saltatio Mortis, Gojira, Mastodon und Apocalyptica.