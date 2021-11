Astroworld Musikfestival: Massenpanik bei Auftritt von Travis Scott

Bei einem Auftritt von US-Rapper Travis Scott beim Astroworld Musikfestival in Houston ist es am Freitagabend zu einer Massenpanik gekommen. Medienberichten zufolge soll es mehrere Tote und Verletzte geben.

Bei dem Musikfestival Astroworld in Houston im US-Bundesstaat Texas sind am Freitagabend (5. November, Ortszeit) mindestens acht Menschen aufgrund einer Massenpanik ums Leben gekommen. "Dutzende" seien verletzt und 17 Patienten in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, bestätigte der Feuerwehrchef von Houston

Demnach kam es während eines Auftritts von US-Rapper Travis Scott (29), der das Festival seit Jahren veranstaltet, zu einem heftigen Gedränge, das sich immer mehr Richtung Bühne bewegte. "Die Leute begannen umzufallen, wurden bewusstlos und das führte zu zusätzlicher Panik", wird der Beamte weiter zitiert. Das Konzert wurde anschließend abgebrochen.

Konzerte für Samstag abgesagt

Insgesamt sollen an dem Abend rund 50.000 Menschen bei dem zweitätigen Festival anwesend gewesen sein. Die geplanten Auftritte am Samstag (6. November) wurden bis auf Weiteres abgesagt. Neben Travis Scott sollten unter anderem SZA (31), Bad Bunny (27) und 21 Savage (29) auf der Bühne stehen. Weder die Künstler noch die Veranstalter haben sich bisher zu den jüngsten Ereignissen geäußert.