Ariana Grande kündigt erste Tour nach sieben Jahren an

Popstar Ariana Grande hat für das kommende Jahr eine neue Tour angekündigt. Die "Eternal Sunshine Tour" wird die Sängerin nach Nordamerika und England führen. Weitere Termine dürften folgen.

Ariana Grande (32) wird im kommenden Sommer zum ersten Mal seit sieben Jahren auf Tour gehen. Das bestätigte die Sängerin, die zuletzt auch im Musical "Wicked" als Schauspielerin Erfolge feierte, . Der Post verrät die ersten 27 Konzertdaten in Nordamerika und England der "The Eternal Sunshine Tour". "Wir sehen uns im nächsten Jahr", schreibt Grande zu dem Post.

Termine in den USA, Kanada und England

Demnach beginnt Grande ihre Tour am 6. Juni in der US-Stadt Oakland in Kalifornien. Weitere Konzerte sind im Juni, Juli und August unter anderem in Los Angeles, Atlanta, New York und Chicago geplant, bevor die Tour für zunächst fünf Auftritte über den großen Teich nach London wechselt. Hier steht Grande ab dem 15. August auf der Bühne, am 23. August steigt die zunächst letzte Show dort.

Schon am gestrigen 27. August hatte die Sängerin auf Instagram eine Tour angedeutet, zeigte , in dem bereits die Worte aus dem heutigen Post "Wir sehen uns im nächsten Jahr" zu sehen waren. Die nun angekündigte Tour ist nach Grandes 2024 erschienenen, siebten Studioalbum "Eternal Sunshine" benannt, das auf Platz eins der US-Albumcharts debütierte.

Zuletzt oscarnominiert für "Wicked"

Seit dem Jahr 2019 war die Sängerin nicht mehr auf Tour gegangen. Ihre "Sweetener World Tour" führte sie damals in 97 Konzerten durch Nordamerika und Europa. Zuletzt machte Grande eher als Schauspielerin auf sich aufmerksam, erhielt für ihr Spiel in "Wicked" eine Oscarnominierung als beste Nebendarstellerin. "Wicked: Teil 2", die Fortsetzung des Musicals, erscheint im November in den Kinos.

In "Focker In-Law", dem vierten Teil der "Meine Braut, ihr Vater und ich"- Filmreihe, wird die Sängerin im kommenden Jahr zu sehen sein - an der Seite von Ben Stiller (59) und Robert De Niro (82).

Ende 2024 sagte Grande über ihren Erfolg als Schauspielerin: "Ich bin so dankbar für die Schauspielerei, und ich denke, meine Fans wissen, dass Musik und die Bühne immer ein Teil meines Lebens sein werden."