Apache 207 veröffentlicht neue Single "Angst" an Silvester

Apache 207 macht seinen Fans am Silvesterabend ein besonderes Geschenk. Der erfolgreiche Rapper wird seine neue Single "Angst" veröffentlichen und den Song auf YouTube live performen.

Rapper und Sänger Apache 207 (23, ) lässt das Jahr gebührend ausklingen. Der erfolgreiche Künstler hat seine neue Single "Angst" angekündigt. Den Song wird er erstmals am 31. Dezember 2020 ab 23 Uhr in einer Live-Performance samt Pyro- und Lichtshow präsentieren. Um 00:00 Uhr wird die Single auf allen weiteren Kanälen veröffentlicht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

2020 gilt als das bisher erfolgreichste Jahr in der Karriere des Rappers aus Ludwigshafen. In den Jahrescharts von Apple Music ist kein anderer nationaler oder internationaler Künstler in der deutschen Topliste auf den ersten 25 Rängen so häufig vertreten wie er. Das meistgestreamte Album der Deutschen auf Spotify war dieses Jahr "Treppenhaus" von Apache 207. Den dritten Platz holte seine EP "Platte". Die eigentlich für den April angekündigte und schnell ausverkaufte Arena Tour soll 2021 nachgeholt werden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert