Anyma-Konzerte auf dem Königsplatz ausverkauft – Zusatzshow angekündigt

Nach nur einer Stunde war das Anyma-Konzert auf dem Münchner Königsplatz ausverkauft. Wegen der riesigen Nachfrage gibt es nun einen Zusatztermin im Juni 2027.

Die Konzerte auf dem Königsplatz sind für die einen stimmungsvolle Höhepunkte im Münchner Konzertsommer. Aber es gibt auch Kritik. Denn die Museen verzeichnen durch den erschwerten Zugang bei Auf- und Abbau der Bühnen einen Besucherrückgang. Auch das beliebte Theater im Innenhof der Glyptothek muss etliche Vorstellungen ausfallen lassen, weil man gegen die Lautstärke der Konzerte nicht anspielen kann. Konzertveranstalter allerdings schätzen die historische Kulisse.

Der Stadtrat hat daher 2025 geregelt, dass kommerzielle Veranstaltungen an vier Wochenenden (mit maximal drei Konzerten) durchgeführt werden dürfen. Wenn allerdings (wie auch 2027) die IAA Mobility stattfindet, die sich auch auf den Königsplatz erstreckt, sind nur noch drei Wochenenden erlaubt. Nicht dazugezählt werden die nicht kommerziellen Festivals wie das "Oben Ohne" vom Kreisjugendring (Samstag, 24. Juli 2027) und das Tunix-Festival (28. Juni bis zum 2. Juli 2027), das von Studierenden für Studierende ausgerichtet wird, mit Biergarten, Bühne und viel Live-Musik. Dazu kommen noch das Münchner Sportfest und Kino am Königsplatz (27. 7. bis 9.8. 2027).

Jetzt ist für nächstes Jahr ein Auftritt offiziell bekannt: Zu den kommerziellen Konzerten zählt die Show von Anyma am 19. Juni 2027. Anyma ist das Künstlerprojekt des italienisch-amerikanischen DJs, Produzenten und multidisziplinären Künstlers Matteo Milleri.

Der Künstler Anyma © Main Press

Von Las Vegas auf den Königsplatz

Im Jahr 2024 schrieb Anyma als erster elektronischer Musikkünstler mit einer eigenen Show-Reihe in der Sphere in Las Vegas Geschichte. Im April 2026 stellte Anyma bei seinem Headliner-Auftritt beim Coachella Festival in Kalifornien erstmals sein neues Showkonzept „Anyma presents ›DEN“ vor. Im Rahmen seiner anschließenden Welttournee präsentiert er seine bislang noch nicht in Deutschland gezeigte Show auf dem Königsplatz. Die Nachfrage war überwältigend, die Show war nach einer Stunde ausverkauft. Deswegen gibt es nun ein Zusatzkonzert am 20. Juni 2027. Wer sich Tickets für die Zusatzshow sichern möchte, kann bereits im Presale zugreifen. Dieser startet am Montag, 9. November, um 17 Uhr. Der offizielle Vorverkauf beginnt am Dienstag, 10. November, ebenfalls um 17 Uhr.

Längst ausverkauft sind schon die Shows der fünfköpfigen Rap-Rock-Band Kraftklub aus Chemnitz am 13. und 14. August 2027. Die Termine für alle anderen Konzerte auf dem Königsplatz im Sommer 2027 sind zwar schon vergeben. Die Stadt darf aber nicht mitteilen, welche Künstler auftreten, das machen die jeweiligen Veranstalter.